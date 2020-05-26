Колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва заочно заарештували у кримінальному провадженні за фактами організації вбивств активістів на Майдані Незалежності під час Революції Гідності у 2014 році.

Відповідне рішення ухвалив Печерський суд Києва 25 травня, передає прессслужба Офісу генерального прокурора. Там уточнили, що у цьому провадженні розслідують організацію експрезидентом України Віктором Януковичем перевищення влади і службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Йдеться про перевищення влади низкою колишніх топчиновників, що призвело до масових жертв на Майдані.

"Рішення суду дає право стороні обвинувачення почати стосовно колишнього міністра оборони України процедуру екстрадиції. Також прокурори будуть звертатися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", – йдеться в повідомленні.

Лебедєв був народним депутатом трьох скликань, з грудня 2012 року і до 27 лютого 2014 року керував Міністерством оборони. Покинув Київ ще 21 лютого, з березня 2014 року оголошений у розшук. За даними з відкритих джерел, проживає в окупованому Севастополі, входить до колегії Російської спілки промисловців і підприємців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулиці Інститутській у Києві в середу, 11 березня, відбувся слідчий експеримент у кримінальному провадженні щодо подій Майдану.