Відоме французьке видання "віддало" український Крим Росії
Французьке видання Le Monde у карті поширення COVID-19 у світі вказало анексований український Крим територією Росії.
Помилку помітили 26 травня, проте вже ввечері вівторка впливове французьке ЗМІ її виправило. Інтерактивна карта опублікована на сайті Le Monde.
При наведенні курсора на територію Кримського півострова на епідеміологічній мапі зазначалося, що Крим – це нібито Росія. У спливаючому фреймі видання наводило дані про показники епідемії в РФ, а територію підсвічувало одним кольором.
Додамо, розділ "Коронавірус: візуалізація епідемії у Франції і в світі" на сайті оновлюється двічі на день.
Як писав OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало карту поширення коронавірусу в світі, на якій анексований Крим був позначений російською територією.