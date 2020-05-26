Відоме французьке видання "віддало" український Крим Росії

Французьке видання Le Monde у карті поширення COVID-19 у світі вказало анексований український Крим територією Росії.

Помилку помітили 26 травня, проте вже ввечері вівторка впливове французьке ЗМІ її виправило. Інтерактивна карта опублікована на сайті Le Monde.

Крим Front News International

При наведенні курсора на територію Кримського півострова на епідеміологічній мапі зазначалося, що Крим – це нібито Росія. У спливаючому фреймі видання наводило дані про показники епідемії в РФ, а територію підсвічувало одним кольором.

Крим спершу було вказано "російською" територією Скріншот

Додамо, розділ "Коронавірус: візуалізація епідемії у Франції і в світі" на сайті оновлюється двічі на день.

Помилку виправили, показавши правильну карту України Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало карту поширення коронавірусу в світі, на якій анексований Крим був позначений російською територією.

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