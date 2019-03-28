"Л/ДНР" зухвало атакували українських військових на Донбасі: ЗСУ вистояли

У середу, 27 березня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши 10 разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і витративши 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 і 82 мм.

Позиції підрозділів Об'єднаних сил обстрілювали із артилерійських систем, мінометів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У результаті обстрілу українські підрозділи не зазнали втрат, проте, відповідаючи на дії противника, знищили одного і поранили двох окупантів.

"З початку цієї доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умов припинення вогню", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни 54 ОМБр Збройних сил України і бойова група К-2 знищили позицію російсько-окупаційних військ у Луганській області.

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