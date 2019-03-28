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"Л/ДНР" зухвало атакували українських військових на Донбасі: ЗСУ вистояли

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У середу, 27 березня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши 10 разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і витративши 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 і 82 мм.

Позиції підрозділів Об'єднаних сил обстрілювали із артилерійських систем, мінометів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У результаті обстрілу українські підрозділи не зазнали втрат, проте, відповідаючи на дії противника, знищили одного і поранили двох окупантів.

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"Л/ДНР" зухвало атакували українських бійців на Донбасі: ЗСУ вистояли

"З початку цієї доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умов припинення вогню", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни 54 ОМБр Збройних сил України і бойова група К-2 знищили позицію російсько-окупаційних військ у Луганській області.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Ярко украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы над окупантами
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Л/ДНР", как всегда, нарушая режим прекращения огня и применяя при этом запрещенные Минскими соглашениями рогатки жестко атаковали украинских военных на Донбассе: ВСУ мощно выстояли" - Обоз, дарю "настоящий" заголовок, а то вы чёт начали "мельчать".😉
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Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Тримайтесь хлопці, бо на вас надія. Слава Україні!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Bychkov Anatoliy, Героям Слава!
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