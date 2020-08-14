Війська РФ зміцнюють позиції: в ООС заявили про нові порушення перемир'я

На Донбасі в п'ятницю, 14 серпня, було зафіксовано три порушення домовленостей про повне припинення вогню з боку терористів "Л/ДНР".

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не було. Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook (станом на 17:00).

Пресслужба Операції Об'єднаних сил підкреслила, що на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів не було обстрілів.

Поблизу Авдіївки було зафіксовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, виявлено факти інженерного обладнання позицій у сторону підрозділів ЗСУ неподалік населених пунктів Хутір Вольний і Новгородське.

"Наші військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника", – сказано в повідомленні.

У штабі додали, що ситуація в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях залишається повністю контрольованою українським воїнами.

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Скриншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські терористи на Донбасі, незважаючи на домовленості про перемир'я, продовжили збройні провокації. Зокрема, вони були помічені за мінуванням території, що в підсумку призвело до травмування мирного жителя.

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