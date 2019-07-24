"Л/ДНР" зірвали перемир'я на Донбасі: є загиблі

Окупанти на Донбасі 23 липня один раз порушили режим припинення вогню. Також троє терористів "Л/ДНР" загинули і один був поранений в результаті підриву на вибуховому пристріої.

Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік Луганська – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"З початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї", – додали в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков зробив гучну заяву про амністію для терористів "Л/ДНР".

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