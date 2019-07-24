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"Л/ДНР" зірвали перемир'я на Донбасі: є загиблі

4.3т Читати матеріал російською

Окупанти на Донбасі 23 липня один раз порушили режим припинення вогню. Також троє терористів "Л/ДНР" загинули і один був поранений в результаті підриву на вибуховому пристріої.

Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Луганська – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"З початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї", – додали в ОС.

"Л/ДНР" зірвали перемир'я на Донбасі: є загиблі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков зробив гучну заяву про амністію для терористів "Л/ДНР".

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Теми
Війна на Донбасі Перемир'я на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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hunt andres
hunt andres
Список убиенных побратымов огласите, пжста:-)
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Что традиционно отличает украинские вооруженные силы – так это беспримерная отвага и переизбыток интеллекта. А еще – готовность доверчиво поделиться содержимым своих мозговых извилин с остальным человечеством. Которое в ответ почему-то начинает обидно ржать." ------------------------ Слова не мои, но как же верно они звучат!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Селюки обязаны верить этому шестой год...
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