"Л/ДНР" зажадали термінових переговорів із Києвом: у чому справа

У "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем Донбасу.

Таку ініціативу висунули представники псевдореспублік у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України в Мінську 5 червня, передає ТАСС, посилаючись на учасницю переговорів, "главу МЗС ДНР" Наталію Никонорову.

При цьому остання підкреслила, що в "Л/ДНР" очікували від нових представників України "зміни риторики на користь конструктивного підходу".

"У зв'язку з цим ми підняли питання про налагодження прямого діалогу між двома сторонами конфлікту – "республіками" і Україною – в рамках роботи профільної групи з питань економіки", – сказала Никонорова.

"Нами були запропоновані такі напрямки роботи, як взаємне узгодження дій щодо зняття "української економічної блокади", узгодження порядку взаємного пропуску промислових і гуманітарних вантажів, узгодження порядку управління промисловими активами, розподілу доходів і витрат від їх діяльності, а також налагодження механізму виплат громадянам "республік" компенсації за шкоду, заподіяну українською владою внаслідок блокади, включаючи втрату робочих місць, зниження заробітної плати, заборгованість пенсій і соціальних виплат", – заявила пособниця окупантів.

Ілюстрація IpNews

Як писав OBOZREVATEL, за рішенням президента Володимира Зеленського, другий глава країни Леонід Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі.

Під час брифінгу Кучма чи то жартома, чи то всерйоз заявив, що в нього немає закордонного паспорта, після чого Зеленський публічно затролив політика.

Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року Кучма офіційно пішов із переговорів у Мінську, його замінив Руслан Демченко.

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