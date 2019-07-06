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"Л/ДНР" заявили про розгромний удар по ЗСУ і показали відео

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Терористи почали поширювати в мережі нове відео, на якому, за їхніми словами, відображений "розгром" бліндажа ЗСУ на Донбасі.

У той же час, не уточнюється де і коли це сталося. Ролик з руйнівним ударом показав у своєму Twitter блогер Necro Mancer. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Заявляють ПТУР по бліндажу ЗСУ, дата і місце зйомки невідомо", – сказано в поясненні. Кадри супроводжуються піснею "І Ленін такий молодий!".

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"Л/ДНР" заявили про розгромний удар по ЗСУ і показали відео

Скріншот із відео

Відзначимо, що подібного роду відео від терористів часто виявляються звичайним фейком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі у п'ятницю, 5 липня, терористи порушили режим тиші 28 разів. В результаті постраждали шість українських військовослужбовців.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Луговской Николай
Луговской Николай
Абсолютно постановочное видео!
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Юг Руси
Юг Руси
Так-же и про это видео говорили, что фейк, а позже .... пришлось признаться ))) https://vk.com/video-182905606_456239018
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Silver Fox
Silver Fox
Видео сепаратистов-может оказаться фейком, а укро-видео, всегда-чистая правда! Мамой клянусь! :-)
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