"Л/ДНР" заявили про розгромний удар по ЗСУ і показали відео

Терористи почали поширювати в мережі нове відео, на якому, за їхніми словами, відображений "розгром" бліндажа ЗСУ на Донбасі.
У той же час, не уточнюється де і коли це сталося. Ролик з руйнівним ударом показав у своєму Twitter блогер Necro Mancer. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Заявляють ПТУР по бліндажу ЗСУ, дата і місце зйомки невідомо", – сказано в поясненні. Кадри супроводжуються піснею "І Ленін такий молодий!".
Скріншот із відео
Відзначимо, що подібного роду відео від терористів часто виявляються звичайним фейком.
Заявляють ПТУР # роа по бліндажа # ВСУ, дата і місце зйомки невідомо https://t.co/KDlvqJtIQM pic.twitter.com/yF321joqWT- Necro Mancer (@ 666_mancer) 6 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі у п'ятницю, 5 липня, терористи порушили режим тиші 28 разів. В результаті постраждали шість українських військовослужбовців.
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