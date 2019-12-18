"Л/ДНР" завдали смертельного удару: з'явилися трагічні новини з Донбасу

У вівторок, 17 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв наші підрозділи із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів, повідомляє пресцентр ОС.
Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.
ООС на Донбасі
"ТСН"
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:
двічі поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
двічі неподалік Кримського – із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
поруч із населеним пунктом Майське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
у районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета й іншої стрілецької зброї;
поруч із Мар'їнкою – із ручного протитанкового гранатомета й снайперського вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський дипломат Вільям Тейлор заявив, що глава Росії Володимир Путін готовий піти з Донбасу, оскільки у нього є спосіб зробити це без іміджевих втрат для своєї країни.
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