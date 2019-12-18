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18 грудня • оновлено в 08:35
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"Л/ДНР" завдали смертельного удару: з'явилися трагічні новини з Донбасу

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У вівторок, 17 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші підрозділи із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів, повідомляє пресцентр ОС.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

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ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

"ТСН"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:

  • двічі поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Кримського – із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • поруч із населеним пунктом Майське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • у районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета й іншої стрілецької зброї;

  • поруч із Мар'їнкою – із ручного протитанкового гранатомета й снайперського вогню.

"Л/ДНР" завдали удару: з'явилися трагічні новини з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський дипломат Вільям Тейлор заявив, що глава Росії Володимир Путін готовий піти з Донбасу, оскільки у нього є спосіб зробити це без іміджевих втрат для своєї країни.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы! вы понимаете, что мы вас можем вбомбить в Средние века? и вы будете сидеть в подвалах, без света, без тепла, и без еды.... дети Донбасса будут ходить в школу, а ваши дети будут сидеть в подвалах... вы это понимаете?____
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Сначала надо войти и уже потом уйти
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Снайпер метко угаманил биомассу хохля-тскую.
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