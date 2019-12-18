"Л/ДНР" завдали смертельного удару: з'явилися трагічні новини з Донбасу

У вівторок, 17 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші підрозділи із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів, повідомляє пресцентр ОС.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

ООС на Донбасі "ТСН"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

двічі неподалік Кримського – із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поруч із населеним пунктом Майське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

у районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета й іншої стрілецької зброї;

поруч із Мар'їнкою – із ручного протитанкового гранатомета й снайперського вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський дипломат Вільям Тейлор заявив, що глава Росії Володимир Путін готовий піти з Донбасу, оскільки у нього є спосіб зробити це без іміджевих втрат для своєї країни.

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