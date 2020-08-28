"Л/ДНР" втратили 50 терористів за місяць перемир'я – розвідка ЗСУ

Терористи на Донбасі зазнали істотних небойових втрат. visti.ks.ua
Від початку дії режиму повного та всеосяжного припинення вогню російські терористи на Донбасі втратили 50 найманців убитими та пораненими.
Про це дізналася українська розвідка, повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook. Захисники уточнили, що всі втрати окупантів є небойовими.
"Підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують зазнавати втрат особового складу. З моменту початку повного та всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них – підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби".
Крім того, ЗСУ дізналися, що морально-психологічний стан у ворожих підрозділах украй низький. Погіршує ситуацію у лавах загарбників і суттєва неукомплектованість особовим складом. Цю проблему терористи хочуть вирішити, використавши потенціал мирного населення чоловічої статі та залучивши їх до контрактної служби. Втім, такі спроби марні.
"Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська "псевдореспублік" не викликали довіри у місцевих мешканців і повністю провалилися. Тепер окупаційна влада вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати 10 000 новобранців. Така новина не отримала підтримки у мирних мешканців окупованого Донбасу, незважаючи на те, що незаконна влада обіцяє, що новобранці будуть служити тільки в пунктах постійної дислокації та займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт", – повідомляється у зведенні штабу ООС.
Захисники України наголосили, що окупанти довіри у людей Донбасу не мають, тому служити їхнім ватажкам ніхто не бажає. Тож ідея набрати до своїх підрозділів аж 10 000 строковиків опинилася під загрозою зриву.
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 серпня один раз порушили режим припинення вогню, здійснивши неприцільні постріли. Вогневі провокації із підствольного та ручного протитанкового гранатометів було зафіксовано у районі Авдіївки.
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