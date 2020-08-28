"Л/ДНР" втратили 50 терористів за місяць перемир'я – розвідка ЗСУ

Від початку дії режиму повного та всеосяжного припинення вогню російські терористи на Донбасі втратили 50 найманців убитими та пораненими.

Про це дізналася українська розвідка, повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook. Захисники уточнили, що всі втрати окупантів є небойовими.

"Підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують зазнавати втрат особового складу. З моменту початку повного та всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них – підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби".

Крім того, ЗСУ дізналися, що морально-психологічний стан у ворожих підрозділах украй низький. Погіршує ситуацію у лавах загарбників і суттєва неукомплектованість особовим складом. Цю проблему терористи хочуть вирішити, використавши потенціал мирного населення чоловічої статі та залучивши їх до контрактної служби. Втім, такі спроби марні.

"Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська "псевдореспублік" не викликали довіри у місцевих мешканців і повністю провалилися. Тепер окупаційна влада вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати 10 000 новобранців. Така новина не отримала підтримки у мирних мешканців окупованого Донбасу, незважаючи на те, що незаконна влада обіцяє, що новобранці будуть служити тільки в пунктах постійної дислокації та займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт", – повідомляється у зведенні штабу ООС.

Захисники України наголосили, що окупанти довіри у людей Донбасу не мають, тому служити їхнім ватажкам ніхто не бажає. Тож ідея набрати до своїх підрозділів аж 10 000 строковиків опинилася під загрозою зриву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 серпня один раз порушили режим припинення вогню, здійснивши неприцільні постріли. Вогневі провокації із підствольного та ручного протитанкового гранатометів було зафіксовано у районі Авдіївки.

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