18 убитих, півсотні поранених: 'Л/ДНР' зізналися у величезних втратах

Із початку жовтня 2019 року в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані 18 терористів "Л/ДНР".

Про це в мережі зізналися самі бойовики. Підтверджуючий скріншот із пабліка сепаратистів опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Із початку жовтня на Донбасі в обох "республіках" загинули 18 "бійців", 46 поранені (22 важкі)", – сказано в повідомленні.

"Л/ДНР" зізналися у величезних втратах ngnews.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року втрати терористів на Донбасі склали мінімум 68 осіб.

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