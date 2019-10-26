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26 жовтня • оновлено в 14:13
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18 убитих, півсотні поранених: "Л/ДНР" зізналися у величезних втратах

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Із початку жовтня 2019 року в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані 18 терористів "Л/ДНР".

Про це в мережі зізналися самі бойовики. Підтверджуючий скріншот із пабліка сепаратистів опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Із початку жовтня на Донбасі в обох "республіках" загинули 18 "бійців", 46 поранені (22 важкі)", – сказано в повідомленні.

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"Л/ДНР" зізналися у величезних втратах

"Л/ДНР" зізналися у величезних втратах

ngnews.org

18 убитих, півсотні поранених: 'Л/ДНР' зізналися у величезних втратах

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року втрати терористів на Донбасі склали мінімум 68 осіб.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас ООС
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Руденко Вован
Руденко Вован
Больше куча лучше.Слава Украине. Героям Слава.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Кто по этим бурятам будет рыдать?
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Бешенство Матки, Православные рыдают,а свиноебучие шароварники набивают очередные мозоли на коленях и трамбуют обочины кладбищенских дорог.Сколько родни уже на хуторской погост отволокла,Матка?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Pooh Vini, только ватоправославные дрочеры)
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hunt andres
hunt andres
Этот недоштирлиц лучше бы о каклопотерях правду сообщал:-)
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