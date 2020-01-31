"Л/ДНР" влаштували кровопролитний бій на Донбасі: в України втрати

Один український воїн був поранений під час бойових дій на Донбасі 30 січня. Всього противник шість разів порушив режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Російські найманці вели вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв два обстріли по наших позиціях, а саме:

поблизу населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем;

поруч із Талаківкою – зі станкового протитанкового гранатомета (14 пострілів), великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Оріхового – з міномета калібру 120 мм (дві міни);

тричі біля Новотошківського– з артилерійських систем калібру 122 мм (п'ять снарядів), мінометів калібру 120 мм (12 мін) і 82 мм (13 мін);

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі станкового протитанкового гранатомета (два постріли), а також великокаліберного кулемета.

Як сообдщал OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 30 січня терористи влаштували ранковий обстріл.

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