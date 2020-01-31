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31 січня • оновлено в 09:00
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"Л/ДНР" влаштували кровопролитний бій на Донбасі: в України втрати

3.3т
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Один український воїн був поранений під час бойових дій на Донбасі 30 січня. Всього противник шість разів порушив режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Російські найманці вели вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник скоїв два обстріли по наших позиціях, а саме:

  • поблизу населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем;

  • поруч із Талаківкою – зі станкового протитанкового гранатомета (14 пострілів), великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Л/ДНР" влаштували кровопролитний бій на Донбасі

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Оріхового – з міномета калібру 120 мм (дві міни);

  • тричі біля Новотошківського– з артилерійських систем калібру 122 мм (п'ять снарядів), мінометів калібру 120 мм (12 мін) і 82 мм (13 мін);

  • поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі станкового протитанкового гранатомета (два постріли), а також великокаліберного кулемета.

Як сообдщал OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 30 січня терористи влаштували ранковий обстріл.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Вполне ставшая обыденная картина. Через год-два вообще на нее перестанут обращать внимания. Каждый день пару человек... Ну ничего-мы ведь сохраняем санкции против северного агрессора и ждем его развала.
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hunt andres
hunt andres
Наверное из-за того, что вчера с передовой уехал голубоглазый мальчик-воен, посылавший всех на автовокзале в рашку)))
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семенов Александр
семенов Александр
Кровавая бойня !!! преступление против людяности!!! в ГААГУ !!! ....... один раненый . и то поранился когда консерву открывал
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