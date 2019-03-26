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"Л/ДНР" влаштували криваву сутичку зі ЗСУ на Донбасі: є втрати

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У вівторок, 26 березня, терористи "Л/ДНР" 14 разів відкривали вогонь по позиціях захисників України на Донбасі. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що проросійські бойовики чотири рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями, витративши 31 міну калібру 120 і 82 мм.

Також противник вів обстріл із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Л/ДНР" влаштували криваву сутичку зі ЗСУ на Донбасі: є втрати

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню:

  • тричі, з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка;

  • двічі, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — в районі населеного пункту Лебединське;

  • з великокаліберних кулеметів — поблизу міста Красногорівка;

  • зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Кам'янка;

  • з ручних протитанкових і підствольних гранатометів — поблизу села Водяне;

  • з великокаліберних кулеметів — біля міста Мар'їнка.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано п'ять обстрілів українських позицій:

  • з мінометів калібру 120 мм і протитанкових ракетних комплексів — поблизу села Кримське;

  • з мінометів калібру 120 мм і озброєння бойової машини піхоти БМП-1 — біля селища Новолуганське;

  • з мінометів калібру 82 мм — у районі населених пунктів Хутір Вольний і Новозванівка;

  • з протитанкових ракетних комплексів — поблизу селища міського типу Троїцьке.

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", — йдеться у зведенні.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", — підсумували в прес-службі.

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

Голос Америки

Як писав OBOZREVATEL, 25 березня на Донбасі отримали поранення двоє українських військовослужбовців. ЗСУ довелося відкрити у відповідь вогонь, у результаті чого був знищений один терорист, а ще двоє отримали поранення.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРООСЗбройні сили України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Минус один! Отлично!!! Есть ещё желающие сдохнуть во имя процветания Рошена?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Пигин Макс, где один там и десять
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