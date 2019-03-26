"Л/ДНР" влаштували криваву сутичку зі ЗСУ на Донбасі: є втрати

У вівторок, 26 березня, терористи "Л/ДНР" 14 разів відкривали вогонь по позиціях захисників України на Донбасі. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що проросійські бойовики чотири рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями, витративши 31 міну калібру 120 і 82 мм.

Також противник вів обстріл із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню:

тричі, з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка;

двічі, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — в районі населеного пункту Лебединське;

з великокаліберних кулеметів — поблизу міста Красногорівка;

зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Кам'янка;

з ручних протитанкових і підствольних гранатометів — поблизу села Водяне;

з великокаліберних кулеметів — біля міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано п'ять обстрілів українських позицій:

з мінометів калібру 120 мм і протитанкових ракетних комплексів — поблизу села Кримське;

з мінометів калібру 120 мм і озброєння бойової машини піхоти БМП-1 — біля селища Новолуганське;

з мінометів калібру 82 мм — у районі населених пунктів Хутір Вольний і Новозванівка;

з протитанкових ракетних комплексів — поблизу селища міського типу Троїцьке.

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", — йдеться у зведенні.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", — підсумували в прес-службі.

ЗСУ на Донбасі Голос Америки

Як писав OBOZREVATEL, 25 березня на Донбасі отримали поранення двоє українських військовослужбовців. ЗСУ довелося відкрити у відповідь вогонь, у результаті чого був знищений один терорист, а ще двоє отримали поранення.

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