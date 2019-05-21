"Л/ДНР" влаштували криваву розправу над ЗСУ на Донбасі й отримали відповідь

У вівторок, 21 травня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, противник три рази порушив режим припинення вогню, у результаті чого були поранені троє українських захисників.

Про це повідомляє прес-служба ОС у Facebook.

Так, окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу населеного пункту Водяне – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

біля села Гнутове – з великокаліберних кулеметів.

Війна на Донбасі KP.UA

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зі снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ успішно провели масштабну операцію із знищення військової техніки противника в Первомайську в окупованій Луганській області.

Так, бійці 54-ї механізованої бригади ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки окупаційних військ РФ.

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