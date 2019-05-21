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/Розслідування

"Л/ДНР" влаштували криваву розправу над ЗСУ на Донбасі й отримали відповідь

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У вівторок, 21 травня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, противник три рази порушив режим припинення вогню, у результаті чого були поранені троє українських захисників.

Про це повідомляє прес-служба ОС у Facebook.

Так, окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поблизу населеного пункту Водяне – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • біля села Гнутове – з великокаліберних кулеметів.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

KP.UA

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зі снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ успішно провели масштабну операцію із знищення військової техніки противника в Первомайську в окупованій Луганській області.

Так, бійці 54-ї механізованої бригади ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки окупаційних військ РФ.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСНовини Донбасу
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
<<бойцы 54-й механизированной бригады ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники оккупационных войск РФ.>> ------------- Разумеется, это эротические фантазии. Но даже в своих эротических фантазиях, КАК и ЧЕМ они это "ликвидировали"? Стрелковым оружием? Не серьёзно. Т.е. тяжёлое вооружение ВСУ находится на линии соприкосновения? ----------- Второй вопрос: как они умудрились это сделать не нарушая режим прекращения огня? В ответ на описанные в статье три очереди из стрелкового оружия? Смешно! ------- Автор статьи спалил карателей :о))
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Интересное наблюдение: когда ЛДНР "нарушают" (в кавычках или нет - не важно) режим прекращения огня, гибнут ВСУ-шники. Когда "в ответ" (в кавычках, естественно) нарушают ВСУ-шники, гибнет мирное население. Что бы это значило?
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Golan Sim
Golan Sim
Захищая "незалежнiсть" України вiд жителiв Донбассу, майданiвський режим робить все, щоби знищити спокiй, добробут та мирне життя простих українцiв.
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