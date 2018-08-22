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"Л/ДНР" влаштували криваву бійню на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

5.6тЧитати новину російською

Двоє українських воїнів отримали поранення в результаті атак терористів "Л/ДНР" на Донбасі.

У той же час, за даними розвідки, два окупанта були знищені, ще один поранений. Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook. Всього противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, в тому числі 4 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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"Російські окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – і з озброєння БМП. Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 мм", - повідомили в ООС.

Обстріли здійснювалися по захисниках населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новомихайлівка, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

"Застосовуючи важке озброєння, противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм позиції українських військ поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 мм – оборонців Авдіївки та Чермалика", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ показав знищених терористів на Донбасі. Один з них виявився росіянином.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
ближе к выборам американские холуи зальют украину кровью, что бы удержаться у власти
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Порохевич Тарас
Порохевич Тарас
Кацапы всё что натворят, на американцев спишут.
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Моня
Моня
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - киевский режим упорно продолжает эскалацию гражданской войны в Донбассе.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Порохевич Тарас, полудурок. ты парашу любишь?голосовать пойдешь? ты уникум, самый нищий избиратель, будет выбирать самого хуквого президента.
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Порохевич Тарас
Порохевич Тарас
Моня, да-да! Путин-хуйло просто так ни за что санкции получил. Вы кацапы, припизденыйе, как ваш президент.
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