"Л/ДНР" влаштували криваву бійню на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

Двоє українських воїнів отримали поранення в результаті атак терористів "Л/ДНР" на Донбасі.

У той же час, за даними розвідки, два окупанта були знищені, ще один поранений. Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook. Всього противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, в тому числі 4 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

"Російські окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – і з озброєння БМП. Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 мм", - повідомили в ООС.

Обстріли здійснювалися по захисниках населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новомихайлівка, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

"Застосовуючи важке озброєння, противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм позиції українських військ поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 мм – оборонців Авдіївки та Чермалика", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ показав знищених терористів на Донбасі. Один з них виявився росіянином.