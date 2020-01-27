"Л/ДНР" влаштували криваві бої на Донбасі: Україна зазнала втрат

Один український воїн загинув, ще один отримав травму внаслідок бойових дій на Донбасі 26 січня.

Крім того, через підрив невстановленого вибухового пристрою один захисник України загинув і ще один отримав бойову травму. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Сім обстрілів по українських позиціях було скоєно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі неподалік від Красногоровки – зі станкового протитанкового гранатомета (8 пострілів);

поруч із Лебединським – з мінометів калібру 82 мм (3 міни), гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

двічі біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

дічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм (3 міни) та 82-мм міномета (4 міни), а також гранатометів різних систем;

двічі поблизу населеного пункту Новотошківське – зі 120-мм міномета (8 мін);

біля Кримського – з міномета калібру 120 мм (3 міни).

Крім того, о 18:15 в районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка ворог зробив обстріл зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців, додавши, що з початку січня на Донбасі загинули вже 11 українських військових.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся