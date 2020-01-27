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27 січня • оновлено в 09:06
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"Л/ДНР" влаштували криваві бої на Донбасі: Україна зазнала втрат

2.1т
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Один український воїн загинув, ще один отримав травму внаслідок бойових дій на Донбасі 26 січня.

Крім того, через підрив невстановленого вибухового пристрою один захисник України загинув і ще один отримав бойову травму. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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"Л/ДНР" влаштували криваві бої на Донбасі: Україна зазнала втрат

Сім обстрілів по українських позиціях було скоєно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • двічі неподалік від Красногоровки – зі станкового протитанкового гранатомета (8 пострілів);

  • поруч із Лебединським – з мінометів калібру 82 мм (3 міни), гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

  • двічі біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • дічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм (3 міни) та 82-мм міномета (4 міни), а також гранатометів різних систем;

  • двічі поблизу населеного пункту Новотошківське – зі 120-мм міномета (8 мін);

  • біля Кримського – з міномета калібру 120 мм (3 міни).

Крім того, о 18:15 в районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка ворог зробив обстріл зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців, додавши, що з початку січня на Донбасі загинули вже 11 українських військових.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР

Новини розслідувань

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