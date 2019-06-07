"Л/ДНР" влаштували бійню: з'явилися нові подробиці про постраждалих у ЗСУ

Кількість постраждалих військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу позицій біля селища Новолуганське Донецької області зросла до 11 осіб.

"Станом на 16:00 у госпіталь надійшли ще троє військовослужбовців", — повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook.

Також там нагадали, що терористи обстріляли українські позиції, в результаті чого загинули двоє військових.

Антикор

"Вогонь російських окупантів не залишається безкарним. Сили і засоби ООС перебувають у повній бойовій готовності й дають негайну відсіч агресору. Ми, Об'єднані сили, поза політикою, в своїх діях керуємося військової присягою, законом України, Мінськими домовленостями і міжнародним гуманітарним правом", — наголошується в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди щодо припинення вогню на Донбасі.

Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганській з 10 червня.

Водночас "Л/ДНР" вимагали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

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