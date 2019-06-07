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/Розслідування

"Л/ДНР" влаштували бійню: з'явилися нові подробиці про постраждалих у ЗСУ

1.1тЧитати матеріал російською

Кількість постраждалих військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу позицій біля селища Новолуганське Донецької області зросла до 11 осіб.

"Станом на 16:00 у госпіталь надійшли ще троє військовослужбовців", — повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook.

Також там нагадали, що терористи обстріляли українські позиції, в результаті чого загинули двоє військових.

"Л/ДНР" влаштували бійню: з'явилися нові подробиці про постраждалих у ЗСУ

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"Вогонь російських окупантів не залишається безкарним. Сили і засоби ООС перебувають у повній бойовій готовності й дають негайну відсіч агресору. Ми, Об'єднані сили, поза політикою, в своїх діях керуємося військової присягою, законом України, Мінськими домовленостями і міжнародним гуманітарним правом", — наголошується в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Смешно получать люлей от шахтеров, поэтому пишут русские окупанты))))))
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Антошин Денис
Антошин Денис
Снова ВСУ жалуются на шахтеров, что те, якобы, их обстреливают
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