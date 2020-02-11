"Самоліквідувалися під бояришником": найманці Путіна визнали нові втрати на Донбасі. Відеофакт

У мережу потрапила інформація про двох терористів "Л/ДНР", які нібито самоліквідувалися в стані алкогольного сп'яніння.

Відео з пропагандистом "русского міра" Максимом Фоміним, який розкрив правду про втрати найманців Росії, опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Орки самоліквідуються парами. А спікери Дірляндії про це мовчать. Звичайно, навіщо про алкашню і їх "подвиг" під дією бояришника розповідати. А ось Фомін розповідає", – написав військовий.

Найманці Путіна визнали нові втрати на Донбасі dialog.ua

"Буквально за кілька днів на цій же позиції (Золоте-5, де ліквідували 4 терористів – Ред.) загинуло ще 2 особи", – розповів Фомін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше терористи заявили, що ЗСУ нібито відкрили вогонь по них на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5, звідки раніше були відведені війська.

В екстреному повідомленні пресслужби "Народної міліції Луганської народної республіки" було сказано, що в результаті 4 бойовики убиті, ще 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм влаштували показовий похорон.

Крім того, в мережі повідомили, що перед цим у п'яних перестрілках у "4-й бригаді" загинуло три "військовослужбовці". Ймовірно, про них і говорив Фомін.

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