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11 лютого • оновлено в 22:34
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"Самоліквідувалися під бояришником": найманці Путіна визнали нові втрати на Донбасі. Відеофакт

2.5т
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У мережу потрапила інформація про двох терористів "Л/ДНР", які нібито самоліквідувалися в стані алкогольного сп'яніння.

Відео з пропагандистом "русского міра" Максимом Фоміним, який розкрив правду про втрати найманців Росії, опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Орки самоліквідуються парами. А спікери Дірляндії про це мовчать. Звичайно, навіщо про алкашню і їх "подвиг" під дією бояришника розповідати. А ось Фомін розповідає", – написав військовий.

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Найманці Путіна визнали нові втрати на Донбасі

Найманці Путіна визнали нові втрати на Донбасі

dialog.ua

"Буквально за кілька днів на цій же позиції (Золоте-5, де ліквідували 4 терористів – Ред.) загинуло ще 2 особи", – розповів Фомін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас Новини ЛНР
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Golan Sim
Golan Sim
Идейный последователь "каски тымчука" наш МОЩНЫЙ "свиноарыець" штырлиц опять сварганил очередной фейк ))
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
"которые якобы самоликвидировались" - ЯКОБЫ здесь главное ! Обозреватель молодец- исправляется, могли бы написать - Которые Мощно самоликвидировались
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