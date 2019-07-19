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"Л/ДНР" виступили проти Медведчука: Пушилін зробив заяву про Донбас

9.1т Читати матеріал російською

Ватажок "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив, що план глави політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука про автономію Донбасу не був узгоджений із "Л/ДНР".

Про це повідомляють інформаційні ресурси, підконтрольні терористам. Нагадаємо, раніше Медведчук повідомив, що підтримувані РФ бойовики "ДНР" і "ЛНР" та сама Росія згодні на його "план зі встановлення миру на Донбасі", який передбачає створення автономного регіону.

"Безумовно, політична сила, яку представляє Медведчук, одна з небагатьох, а може навіть і єдина, хто послідовно відстоює мирне врегулювання конфлікту. Що стосується різних планів, формул і іншого, тут треба бути більш коректним", – сказав Пушилін.

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Він додав, що з головою угруповання "ЛНР" Леонідом Пасічником спирається "тільки на Мінські угоди, на комплекс заходів, який підтриманий Радою безпеки ООН".

"Всі переговорні процеси проходять у Контактній групі на мінському майданчику. І ніяк інакше", – додав Пушилін.

Медведчук і Пушилін

Медведчук і Пушилін

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін провів зустріч із Віктором Медведчуком. Це сталося в Санкт-Петербурзі, куди український політик прилетів зі Страсбурга.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Віктор Медведчук Олександр Пасічник
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ЛНР Новини ДНР політика
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Это всего лишь разборки между кремлёвскими башнями, между Сурковым и Медведчуком
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Медведчук сообщил, что поддерживаемые РФ боевики "ДНР" и "ЛНР" и сама Россия согласны на его план ? Алени, ну и кто из вас теперь будет отрицать участие России в войне ? Кто тут всё время писал: да мы не при делах ? Вы просто пи.доб.лы, что неудивительно ! Это кум вашего боХа заявляет, на минуточку ! А по теме: по ходу пошёл слив, республики будут играть в самостоятельность, а потом ... Аминь !
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