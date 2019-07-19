"Л/ДНР" виступили проти Медведчука: Пушилін зробив заяву про Донбас

Ватажок "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив, що план глави політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука про автономію Донбасу не був узгоджений із "Л/ДНР".

Про це повідомляють інформаційні ресурси, підконтрольні терористам. Нагадаємо, раніше Медведчук повідомив, що підтримувані РФ бойовики "ДНР" і "ЛНР" та сама Росія згодні на його "план зі встановлення миру на Донбасі", який передбачає створення автономного регіону.

"Безумовно, політична сила, яку представляє Медведчук, одна з небагатьох, а може навіть і єдина, хто послідовно відстоює мирне врегулювання конфлікту. Що стосується різних планів, формул і іншого, тут треба бути більш коректним", – сказав Пушилін.

Він додав, що з головою угруповання "ЛНР" Леонідом Пасічником спирається "тільки на Мінські угоди, на комплекс заходів, який підтриманий Радою безпеки ООН".

"Всі переговорні процеси проходять у Контактній групі на мінському майданчику. І ніяк інакше", – додав Пушилін.

Медведчук і Пушилін Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін провів зустріч із Віктором Медведчуком. Це сталося в Санкт-Петербурзі, куди український політик прилетів зі Страсбурга.

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