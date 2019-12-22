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22 грудня • оновлено в 20:15
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На Донбасі сталася трагедія зі ЗСУ: деталі кривавої провокації "Л/ДНР"

4.3т
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У неділю, 22 грудня, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі "Л/ДНР" порушили режим припинення вогню 5 разів. У результаті один військовослужбовець ОС загинув, ще один отримав поранення.

Про це інформує пресслужба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Replyua.net

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;

  • неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

  • біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

2 обстріли українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік Кримського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Новолуганське – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На ділянках розведення сил і засобів №1, № 2 та №3 ситуація залишається стабільною.

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що Росія перекинула на Донбас загін снайперів. Під час одного з обстрілів росіянами був убитий мирний житель.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Новини ДНР ООС Новини Донбасу Збройні сили України смерть
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Свинари, вы хоть определитесь! Або перемога, або зрада!
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2
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Обоз, харе смешить. У вашей редакции хоть офис есть или журналисты из наркопритонов свои статьи пишут? То выстояли, то трагедия...
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
Poroshenko Petro, да у них наверно половина писак статьи строчат не вылезая из пивнушек.
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