На Донбасі сталася трагедія зі ЗСУ: деталі кривавої провокації "Л/ДНР"

У неділю, 22 грудня, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі "Л/ДНР" порушили режим припинення вогню 5 разів. У результаті один військовослужбовець ОС загинув, ще один отримав поранення.

Про це інформує пресслужба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Replyua.net

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Карта ООС

2 обстріли українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Новолуганське – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На ділянках розведення сил і засобів №1, № 2 та №3 ситуація залишається стабільною.

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що Росія перекинула на Донбас загін снайперів. Під час одного з обстрілів росіянами був убитий мирний житель.

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