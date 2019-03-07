"Л/ДНР" вдарили зі страшної зброї по ЗСУ і поплатилися

Двоє терористів "Л/ДНР" були знищені, ще троє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 6 березня.

Крім того, українським воїнам вдалося знищити одну одиницю військової техніки супротивника. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

За минулу добу жоден український військовий не постраждав. Лише 6 березня російські окупаційні війська дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Водночас озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосовували 11 разів, витративши 121 снаряд і міни. Вперше з початку року російсько-окупаційні війська знову застосували артилерію калібру 152 мм.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції наших військ були обстріляні чотири рази: з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Лебединське", — уточнили в ООС.

Під обстріл потрапили воїни біля села Гнутове і Водяне, а також Богданівка.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог п'ять разів обстріляв наші позиції: двічі з артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, з артилерії 122-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське, з мінометів калібру 120 мм — у районі села Кримське", —додали в ОС.

Зона проведення ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий снайпер "ДНР" поскаржився на величезні втрати терористів.

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