"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ перед зустріччю Путіна й Зеленського

Терористи "Л/ДНР" 7 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в неділю, 8 грудня. Водночас жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook. Як стало відомо, противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 4 обстріли:

біля Василівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Мар'їнки і Широкино – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

біля Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Кримського та Хутора Вільного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" намагалися вторгнутися на позиції військових Операції Об'єднаних сил в районі Світлодарської дуги на Донбасі.

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