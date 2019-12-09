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9 грудня • оновлено в 08:43
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/ Розслідування

"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ перед зустріччю Путіна й Зеленського

2.3т
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Терористи "Л/ДНР" 7 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в неділю, 8 грудня. Водночас жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook. Як стало відомо, противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Новини
"Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем на Донбасі: в ОС повідомили деталі боїв

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 4 обстріли:

  • біля Василівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Мар'їнки і Широкино – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ перед зустріччю Путіна й Зеленського

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

  • біля Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Кримського та Хутора Вільного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" намагалися вторгнутися на позиції військових Операції Об'єднаних сил в районі Світлодарської дуги на Донбасі.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Евечеру целый обоз ВСУшных подранков будет,по жо-пу с обрубками.
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Petrov Valery
Petrov Valery
А почему на карте ООС только русские тaнчики, и ни одного украинского? Зато там вся украинская флотилия, но нет российских корабликов? Патамушта Украина морская держава? Или штобы кавота наипать?
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2
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Что, не подло в этот раз?
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