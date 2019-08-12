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"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі: подробиці кривавих боїв

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Терористи "Л/ДНР" у понеділок, 12 серпня, п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Про це інформує пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Відомо, що противник обстрілював позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Пищевика у напрямку н.п. Верхньошироківське – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • двічі неподалік Широкиного у напрямку Саханки – з ручних протитанкових гранатометів;

  • поблизу Новотроїцького у напрямку Докучаєвська – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі Зайцевого – зі снайперської зброї.

Карта ООС

Карта ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в пресцентрі ООС запевнили, що штаб Операції Об'єднаних сил не приховує жодних даних про обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР Збройні сили України ООС видео
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Молодцы наши защитники, дают достойный отпор агрессору. СУГС!
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Специально для вас свиньи кастрюляголовые, два ваших хероя в тяжёлом состояние и на КПП мариинке подох ещё один херой усраины.
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