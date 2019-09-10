"Л/ДНР" вдарили по Україні на Донбасі: є втрати

Один український воїн отримав поранення в результаті ворожих обстрілів ЗСУ на Донбасі терористами "Л/ДНР".

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Противник обстрілював позиції українських воїнів із заборонених Мінськими домовленостями калібрів озброєння.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

біля Авдіївки з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Опитного з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;

двічі поблизу Троїцького – зі стрілецької зброї;

біля Причепилівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі ліквідували молодого терориста "ДНР", з'явилися його фото.

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