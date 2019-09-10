"Л/ДНР" вдарили по Україні на Донбасі: є втрати

Один український воїн отримав поранення в результаті ворожих обстрілів ЗСУ на Донбасі терористами "Л/ДНР".
Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Противник обстрілював позиції українських воїнів із заборонених Мінськими домовленостями калібрів озброєння.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
біля Авдіївки з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
неподалік Опитного з автоматичного гранатомета;
двічі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;
двічі поблизу Троїцького – зі стрілецької зброї;
біля Причепилівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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