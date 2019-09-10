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10 вересня • оновлено в 08:22
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/ Розслідування

"Л/ДНР" вдарили по Україні на Донбасі: є втрати

1.6т Читати матеріал російською

Один український воїн отримав поранення в результаті ворожих обстрілів ЗСУ на Донбасі терористами "Л/ДНР".

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Противник обстрілював позиції українських воїнів із заборонених Мінськими домовленостями калібрів озброєння.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

  • біля Авдіївки з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Опитного з автоматичного гранатомета;

  • двічі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;

  • двічі поблизу Троїцького – зі стрілецької зброї;

  • біля Причепилівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Л/ДНР" вдарили по Україні на Донбасі: є втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі ліквідували молодого терориста "ДНР", з'явилися його фото.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да не, это просто птуры обратно прилетели, которыми вы блиндаж обстреливали на Светлодарской дуге, земля то круглая.
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