"Л/ДНР" у новому році жорстко обстріляли ЗСУ: в України втрати

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це на вечірньому брифінгу повідомив пресцентр ОС 1 січня 2020 року. Так, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Вдень 1 січня режим тиші дотримується. Та ж ситуація на ділянках розведення №2 та №3.

При цьому, 31 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Уточнюється, що противник обстріляв позиції ЗСУ з озброєння БТР, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Зайцеве, Авдіївка, Новолуганське та Кримське. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних не було", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період з 20 до 26 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 69 обстрілів позицій ЗСУ. Одному з поранених бійців лазерною зброєю ворога пошкоджено сітківку ока.

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