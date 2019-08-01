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"Л/ДНР" стягують бронетехніку на передову: в Міноборони попередили про небезпеку

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Окупанти в нічний час приховано переміщують бойові броньовані машини впритул до лінії зіткнення на відстань вогневого ураження позицій Об'єднаних сил на Донбасі, ігноруючи перемир'я.

Про це повідомив на брифінгу в четвер, 1 серпня, прес-секретар Міністерства оборони України Максим Праута, посилаючись на дані Головного управління розвідки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Незважаючи на декларативні заяви керівництва російських окупаційних адміністрацій щодо дотримання Мінських домовленостей, противник продовжує порушувати вимоги щодо відведення озброєння від лінії зіткнення", – зазначив він.

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"Л/ДНР" стягують бронетехніку на передову

"Л/ДНР" стягують бронетехніку на передову

Антикор

Праута розповів, що на окремих напрямках у районах, заборонених для розміщення важкої техніки й озброєння, під виглядом проведення навчань продовжують перебувати 122-мм самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 122-мм гаубиці Д-30 і 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град" з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Крім того, в Міноборони також повідомили, що в з'єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ проводяться інтенсивні заходи підготовки коректувальників артилерійського вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія в період з кінця червня до середини липня стягнула до кордону з Україною БТРи і гармати.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Міністерство оборони України
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Так Зеленский же все разрулил. Это главное перестать стрелять, договориться по середине и отстронить Порошенко. И будет мир. Или что-то пошло не так?
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Кор Павел
Кор Павел
Техника с Осетии 2008 года лишь наипать народ!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
одни и те же фото, из года в год
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