"Л/ДНР" стягують бронетехніку на передову: в Міноборони попередили про небезпеку

Окупанти в нічний час приховано переміщують бойові броньовані машини впритул до лінії зіткнення на відстань вогневого ураження позицій Об'єднаних сил на Донбасі, ігноруючи перемир'я.

Про це повідомив на брифінгу в четвер, 1 серпня, прес-секретар Міністерства оборони України Максим Праута, посилаючись на дані Головного управління розвідки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Незважаючи на декларативні заяви керівництва російських окупаційних адміністрацій щодо дотримання Мінських домовленостей, противник продовжує порушувати вимоги щодо відведення озброєння від лінії зіткнення", – зазначив він.

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Праута розповів, що на окремих напрямках у районах, заборонених для розміщення важкої техніки й озброєння, під виглядом проведення навчань продовжують перебувати 122-мм самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 122-мм гаубиці Д-30 і 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град" з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

Крім того, в Міноборони також повідомили, що в з'єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ проводяться інтенсивні заходи підготовки коректувальників артилерійського вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія в період з кінця червня до середини липня стягнула до кордону з Україною БТРи і гармати.

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