На війні за незалежність пройшли запеклі бої: у ЗСУ багато поранених

У п'ятницю, 13 вересня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі шестеро бійців ЗСУ отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це сказано в прес-центрі штабу ООС в Facebook. З початку доби терористи "Л/ДНР" 11 разів порушили режим тиші, використавши заборонену "Мінськом" зброю.

Позиції захисників України були обстріляні біля Новотроїцького, Мар'їнки, Талаківки, Авдіївки, Опитного, Верхньоторецька, Зайцевого, Майорська, Новгородського.

Окупанти застосували міномети, гранатомети, снайперську і стрілецьку зброю.

Про втрати з боку "Л/ДНР" і удар у відповідь від ЗСУ в штабі не повідомили.

Як писав OBOZREVATEL, 11 вересня в штабі ООС повідомили про загибель двох військовослужбовців ЗСУ. Пізніше стало відомо, що вони були морськими піхотинцями.

Напередодні також стало відомо про загибель бійця Національної гвардії на Донбасі. У мережі вже показали фото захисника.

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