"Л/ДНР" розв'язали пекельні бої на Донбасі: вбито воїна

Один український воїн загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 22 грудня. Ще один військовий був поранений.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Пісків – зі стрілецької зброї;

неподалік від населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

3 обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

біля Новгородського – міномети калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" вдарили з мінометів по мирному населенню.

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