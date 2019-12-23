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23 грудня • оновлено в 08:27
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"Л/ДНР" розв'язали пекельні бої на Донбасі: вбито воїна

3.3т
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Один український воїн загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 22 грудня. Ще один військовий був поранений.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Пісків – зі стрілецької зброї;

  • неподалік від населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

"Л/ДНР" розв'язали пекельні бої на Донбасі: вбито воїна

3 обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • біля Новгородського – міномети калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" вдарили з мінометів по мирному населенню.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
"Л/ДHP" развязали адские бoи на Донбаcce....у poccийских вoйск сегодня выходной от бoёв??
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4
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Юг Руси
Юг Руси
Иваненко Виталий, "pоссийско-aккупационно-тeppористические вoйcка" не умеют "развязывать аццкие" бoи, только - ЛДHP )))
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2
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Хо Хол
Хо Хол
Пишите правильно - "ВСУ обocpaлись"
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7
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фил филька
фил филька
трагически
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