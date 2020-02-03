"Л/ДНР" розв'язали пекельні бої на Донбасі: багато поранених

Двоє українських воїнів отримали поранення і один був травмований в результаті бойових дій на Донбасі 2 лютого.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Так в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по українських позиціях, а саме:

два рази поблизу Пісків – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета противник зробив 9 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поруч з Василівкою – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

чотири рази в районі населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 34 міни, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Кримського – з 82-мм міномета – 25 хв, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поруч з Новотошківським – з міномета калібру 120 мм - 6 хв;

недалеко від населеного пункту Гладосове – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна убили захисницю України, військового медика Клавдію Ситник, у якій залишилася 12-річна дочка.

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