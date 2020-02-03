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3 лютого • оновлено в 08:33
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"Л/ДНР" розв'язали пекельні бої на Донбасі: багато поранених

3.3т
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Двоє українських воїнів отримали поранення і один був травмований в результаті бойових дій на Донбасі 2 лютого.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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Так в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по українських позиціях, а саме:

  • два рази поблизу Пісків – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета противник зробив 9 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • поруч з Василівкою – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;

"Л/ДНР" розв'язали пекельні бої на Донбасі: багато поранених

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • чотири рази в районі населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 34 міни, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поблизу Кримського – з 82-мм міномета – 25 хв, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поруч з Новотошківським – з міномета калібру 120 мм - 6 хв;

  • недалеко від населеного пункту Гладосове – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи Путіна убили захисницю України, військового медика Клавдію Ситник, у якій залишилася 12-річна дочка.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Два раненых и один травмированный? Травмированный как получился? Споткнулся и нос разбил? Прыгал и ногу сломал? Орал и глотку надорвал?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Они там серую зону на один километр захватили теперь ,их как крыс выкуривают.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это очень здорово столько ВСУшных калек, Те что травмированные ,это без кистей и стоп ,а те что тяжело раненые ,это по самую сраку в обрубках,
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