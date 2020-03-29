У неділю, 29 березня, в результаті боїв на Донбасі ніхто із захисників незалежності України не постраждав.

Про це сказано в вечірньому зведенні штабу ООС в Facebook. Терористи "Л/ДНР" 8 разів порушили режим тиші, застосувавши заборонену "Мінськом" зброю.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі таких населених пунктів: Старогнатівка, Тарамчук, Авдіївка, Гладосове, Луганське.

"Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації. Українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по позиціях противника.

В результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", – сказано в повідомленні.

Карта ООС Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, в суботу, 28 березня, на Донбасі найманці Росії поранили двох українських військовослужбовців.

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