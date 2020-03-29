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29 березня • оновлено в 21:42
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"Л/ДНР" розв'язали нові бої і отримали по зубах від ЗСУ

2.6т
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У неділю, 29 березня, в результаті боїв на Донбасі ніхто із захисників незалежності України не постраждав.

Про це сказано в вечірньому зведенні штабу ООС в Facebook. Терористи "Л/ДНР" 8 разів порушили режим тиші, застосувавши заборонену "Мінськом" зброю.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі таких населених пунктів: Старогнатівка, Тарамчук, Авдіївка, Гладосове, Луганське.

"Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації. Українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по позиціях противника.

В результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", – сказано в повідомленні.

Карта ООС

Карта ООС

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, в суботу, 28 березня, на Донбасі найманці Росії поранили двох українських військовослужбовців.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинцы - африканское племя. Как я пришел к этому выводу? Поясню.Когда английский миссионер проповедовал в одном африканском племени, спрашивал у них, что такое добро, что такое зло. Они отвечали, что "если у нас соседнее племя увело буйволов, это зло. А если мы у них - то это добро." Это воспоминания из реальных мемуаров.___ Так и у кклов...___
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Zhikharev Dmitry, да! Очередной клинический имперский м у д а к! Занимайся лучше чем то, что ближе для жителя африканского племени. Буйволами, что ли...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
__________. Слобожанщина (включая место, где потом основали Харьков) входила в состав русского государства со столицей в Москве с начала 16 века. Еще даже до Ивана Грозного. Там просто разрешалось селится выходцам из южной части Литвы, которую по Люблинской унии передали полякам (то есть Украины).. При этом те кто там селился, приносили клятву верности Русскому государству за себя и своих потомков..._______.-
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Zhikharev Dmitry, в русский царь Алексей Михайлович обещал в мартовских статьях 1654 года гиперширочайшую автономию присоединяемой территории. Сейчас бы сказали конфедерацию. И где она?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Zhikharev Dmitry, ну и что, п р и д у р о к???? А все московитяне присягали польскому королевичу Владиславу
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
В рядах ВСУ нет пандемии кароновируса . Но там свирепствует сифилис и вич . Вот таки дела в ВСУ )
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
капало Ігор, а вы не знали?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Гутко Володимир, сифилис у тебя в голову свирепствует
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