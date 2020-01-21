"Л/ДНР" розв'язали криваві бої: ЗСУ зазнали трагічних втрат на Донбасі

Один український воїн загинув, ще один отримав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 20 січня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

П'ять обстрілів по українських позиціях було скоєно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід:

неподалік від населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомета;

поруч із Мар'їнкою – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Новотроїцького – з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч із Луганським – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

тричі недалеко від населеного пункту Оріхове – з 120-мм мінометів (17 мін) і гранатометів різних систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери та журналісти звинуватили пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил в наданні недостовірної інформації про райони, які піддаються обстрілам з боку так званих Л/ДНР.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!