"Л/ДНР" розв'язали криваві бої: ЗСУ зазнали трагічних втрат на Донбасі

Один український воїн загинув, ще один отримав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 20 січня.
Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
П'ять обстрілів по українських позиціях було скоєно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід:
неподалік від населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомета;
поруч із Мар'їнкою – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
біля населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
неподалік від Новотроїцького – з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поруч із Луганським – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
тричі недалеко від населеного пункту Оріхове – з 120-мм мінометів (17 мін) і гранатометів різних систем.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери та журналісти звинуватили пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил в наданні недостовірної інформації про райони, які піддаються обстрілам з боку так званих Л/ДНР.
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