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21 січня • оновлено в 08:30
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"Л/ДНР" розв'язали криваві бої: ЗСУ зазнали трагічних втрат на Донбасі

3.1т
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Один український воїн загинув, ще один отримав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 20 січня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

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П'ять обстрілів по українських позиціях було скоєно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід:

  • неподалік від населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомета;

  • поруч із Мар'їнкою – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • біля населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік від Новотроїцького – з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

"Л/ДНР" розв'язали криваві бої: ЗСУ зазнали трагічних втрат на Донбасі

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поруч із Луганським – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • тричі недалеко від населеного пункту Оріхове – з 120-мм мінометів (17 мін) і гранатометів різних систем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери та журналісти звинуватили пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил в наданні недостовірної інформації про райони, які піддаються обстрілам з боку так званих Л/ДНР.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ни дня без xoxлo-жмypикa. И это - правильно !
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Хо Хол
Хо Хол
Пять лет назад, 21 января 2015 года, опoлчeнцы освободили аэропорт Донецка от ВСУ. Поздравляю, друзья!
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