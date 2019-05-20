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/Розслідування

"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: ЗСУ жорстко відповіли

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У понеділок, 20 травня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Під час боїв один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це на сторінці в Facebook інформує прес-служба ООС. Уточнюється, що дані наводяться станом на 18:00.

Уточнюється, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Карта ООС станом на 20 травня

Карта ООС станом на 20 травня

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Терористи відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил:

  • зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Гнутове;

  • з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – біля села Старогнатівка;

  • з автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Водяне.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

depo.ua

У прес-центрі ООС наголосили, що на ворожі провокації українські військові дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – підсумували в зведенні.

Як писав OBOZREVATEL, 19 травня озброєні формування РФ на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Ще троє українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення ООС 18 травня.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниООСНовини ДНРНовини ЛНРНовини Донбасу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Прикольный долболоб придумывает заголовки. Как украинские каратели жёстко ответили? Ранили своего? Хотя да, новость хорошая, ещё одному карателю, ненужную часть тела оторвало.
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Пигин Макс, тебе ничего не отрывало, просто ты от рождения живёшь без головы, не нужной ватнику части тела. И судя по-всему у тебя это врождённый дефект, связанный с хроническим алкоголизмом родителей.
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