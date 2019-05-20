"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: ЗСУ жорстко відповіли

У понеділок, 20 травня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Під час боїв один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Про це на сторінці в Facebook інформує прес-служба ООС. Уточнюється, що дані наводяться станом на 18:00.
Уточнюється, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Карта ООС станом на 20 травня
Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Терористи відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил:
зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Гнутове;
з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – біля села Старогнатівка;
з автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Водяне.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
depo.ua
У прес-центрі ООС наголосили, що на ворожі провокації українські військові дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – підсумували в зведенні.
Як писав OBOZREVATEL, 19 травня озброєні формування РФ на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Ще троє українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення ООС 18 травня.
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