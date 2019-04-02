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"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: ЗСУ зазнають втрат

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У вівторок, 2 квітня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 10 разів обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і двоє отримали поранення.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що всі 10 обстрілів проводилися з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції підрозділів Об'єднаних сил обстріляні чотири рази:

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"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: ЗСУ зазнають втрат

  • із мінометів калібрів 120 і 82 мм – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

  • із підствольних гранатометів – поблизу міста Авдіївка;

  • із автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Гнутове;

  • зі станкових протитанкових гранатометів – біля села Широкине.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти шість разів обстріляли ЗСУ:

  • тричі – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новозванівка;

  • із мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка;

  • двічі – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна.

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Ілюстрація. Зона ООС

Ілюстрація. Зона ООС

Укрінформ

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", – йдеться у зведенні.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", – підсумували в прес-службі.

Нагадаємо, 1 квітня терористи чотири рази обстріляли позиції України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Один український військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військовослужбовці отримають виплати в збільшеному розмірі за виконання в березні завдань у складі підрозділів, які беруть участь в ООС.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ЛНРНовини ДНРтерористи "ДНР"ООСЗбройні сили України
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Как же бесят эти патрыотычны стоны . Еще вчера Обозреватель радостно публиковал реляции о том как кого то "ужалил снайпер" . А чего вы бля ожидали ? Сегодня ваш снайпер кого то убивает(чьего то тына брата, мужа,друга ) .А завтра оттуда такой же снайпер убивает вашего бойца (чьего т сына брата мужа ,друга )
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- Справедливость
- Справедливость
Poroshenko Petro "Не подскажешь где в России с фашисткой символикой ходят?" Вот и они, включая даже православный российский фашизм, +54 фашистских организации - http://www.urokiistorii.ru/sites/all/files/image/40_-_nacionalisticheskiy_pogrom_11_dekabrya_2010.jpg http://pora-valit.com/wp-content/uploads/2015/08/03.jpg http://politsovet.ru/uploads/posts/2012-04/1334748728_mitropolit.jpg https://otvet.imgsmail.ru/download/u_0f6365573d957122e30ab9ec66acf392_800.jpg
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
- Справедливость, ну и дебильное ты, как и твой урод алкаш.
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- Справедливость
- Справедливость
Фашистские организации России, вот некоторые из них: 1. Народное ополчение имени Минина и Пожарского — НОМП 2. Другая Россия 3. Русский Фронт Освобождения «Память» — РФО «Память» 4. ООПД «Русское национальное единство» — „Гвардия Баркашова“ 5. ВОПД «Русское национальное единство» — ВОПД РНЕ 6. Движение «Александр Баркашов» 7. Национально-державная партия России — НДПР 8. Народная национальная партия — ННП 9. Истинное русское национальное единство — ИРНЕ 10. Балтийский Авангард Русского Сопротивления — БАРС 11. Русский объединённый национальный альянс (РОНА) 12. Гвардия Христа 13. Национальный союз — НС 14. Союз православных хоругвеносцев— СПХ 15. Союз русского народа — СРН 16. Северное братство — СБ 17. Черная Сотня 18. Движение "Парабеллум" 19. Национал-социалистическая партия Руси — НСПР 20. Партия Свободы — ПС 21. Русский Образ 22. Национал-синдикалистское наступление — НСН Российский общенародный союз — РОС 23. Национально-Демократическая Партия — НДП 24. Новая Сила 25. Общественное двжение "Русские" 26. Великая Россия — ВР 27. Национал-демократический альянс — НДА 28. Народный собор — НС 29. Русское Имперское Движение — РИД 30. НСР(Национальный Союз России) 31. Собор русского народа — СРН 32. Русское общественное движение — РОД 33. Национальное русское освободительное движение — НРОД 34. Партия защиты российской Конституции «Русь» — ПЗРК «Русь» 35. Национал-патриоты России — НПР 36. Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» — НДД РГС 37. Нация Свободы — НС 38. Русское Национал-патриотическое движение 39 Сопротивление 40. Конгресс русских общин 41. Реструкт 42. ОД "РАССВЕТ"(Общественное Движение "РАССВЕТ") 43. Национальная организация русских мусульман 44. Движение против нелегальной иммиграции — ДПНИ 45. Национал-социалистическое общество — НСО 46. Национал-большевистская партия — НБП 47. Славянский союз — СС 48. Фронт национал-революционного действия (ФНРД) 49. Русский общенациональный союз — РОНС 50. Лига обороны Москвы 51. Формат 18
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CARGO 100
CARGO 100
Я думаю, шо с 21-го апреля, после второго тура, шахтёры начнут вас поздравлять с прошедшим днём рождения Гитлера ...
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