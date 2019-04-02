"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: ЗСУ зазнають втрат

У вівторок, 2 квітня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 10 разів обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і двоє отримали поранення.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що всі 10 обстрілів проводилися з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції підрозділів Об'єднаних сил обстріляні чотири рази:

із мінометів калібрів 120 і 82 мм – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

із підствольних гранатометів – поблизу міста Авдіївка;

із автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Гнутове;

зі станкових протитанкових гранатометів – біля села Широкине.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти шість разів обстріляли ЗСУ:

тричі – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новозванівка;

із мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка;

двічі – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна.

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Ілюстрація. Зона ООС Укрінформ

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", – йдеться у зведенні.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", – підсумували в прес-службі.

Нагадаємо, 1 квітня терористи чотири рази обстріляли позиції України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Один український військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військовослужбовці отримають виплати в збільшеному розмірі за виконання в березні завдань у складі підрозділів, які беруть участь в ООС.

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