"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: ЗСУ зазнають втрат

У вівторок, 2 квітня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 10 разів обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і двоє отримали поранення.
Про це інформує прес-служба ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що всі 10 обстрілів проводилися з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції підрозділів Об'єднаних сил обстріляні чотири рази:
із мінометів калібрів 120 і 82 мм – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
із підствольних гранатометів – поблизу міста Авдіївка;
із автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Гнутове;
зі станкових протитанкових гранатометів – біля села Широкине.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти шість разів обстріляли ЗСУ:
тричі – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новозванівка;
із мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка;
двічі – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна.
Ілюстрація. Зона ООС
Укрінформ
"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", – йдеться у зведенні.
"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", – підсумували в прес-службі.
Нагадаємо, 1 квітня терористи чотири рази обстріляли позиції України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Один український військовослужбовець отримав поранення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військовослужбовці отримають виплати в збільшеному розмірі за виконання в березні завдань у складі підрозділів, які беруть участь в ООС.
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