Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 08:43
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: в ЗСУ втрати

3.4т Читати матеріал російською

Один український воїн загинув, ще один отримав поранення в результаті ворожих обстрілів на Донбасі 2 вересня.

Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці за добу 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Новини
"Зґвалтували на підвалі": в "ДНР" покарали військову зрадницю України

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • чотири рази неподалік Водяного – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Гранітного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів,

  • неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем;

  • неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів.

"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: в ЗСУ втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти "Л/ДНР" зазнали величезних втрат у результаті боїв на Донбасі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
7
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Украины Историк
Украины Историк
..........оккупанты "Л/ДНР" понесли огромные потери в результате боев на Донбассе...... Если учитывать то, что и ЛНР , и ДНР считают 2/3 своих территорий, расположенных в Луганской и Донецкой областях, оккупированных ВСУ, то оккупанты действительно понесли огромные потери, особенно в многочисленных котлах!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
очередной украинец убит на войне. щас упоротые объяснят почему война это хорошо)
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Mega Death
Mega Death
А мог бы свиньям хвосты в Польше крутить, дурачок))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...