"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: в ЗСУ втрати

Один український воїн загинув, ще один отримав поранення в результаті ворожих обстрілів на Донбасі 2 вересня.

Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці за добу 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Гранітного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів,

неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

біля Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем;

неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

неподалік Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти "Л/ДНР" зазнали величезних втрат у результаті боїв на Донбасі.

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