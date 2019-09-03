"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: в ЗСУ втрати

Один український воїн загинув, ще один отримав поранення в результаті ворожих обстрілів на Донбасі 2 вересня.
Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці за добу 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Водяного – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Гранітного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів,
неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
біля Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем;
неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
неподалік Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти "Л/ДНР" зазнали величезних втрат у результаті боїв на Донбасі.
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