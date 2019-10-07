"Л/ДНР" розв'язали криваві бої: на Донбасі убитий український воїн

Один український воїн загинув, ще один отримав поранення в результаті бойових дій на Донбасі 6 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Всього у неділю озброєні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.

Порушуючи Мінські домовленості, противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:

тричі поблизу Новотроїцького – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської і стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

двічі біля Авдіївки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Богданівки і поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;

біля Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Березового – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем;

неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів:

тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також із підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;

біля Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета;

біля Зайцевого й неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" влаштували криваві провокації на Донбасі.

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