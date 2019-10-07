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7 жовтня • оновлено в 18:08
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/ Розслідування

"Л/ДНР" розв'язали криваві бої: на Донбасі убитий український воїн

10.8т Читати матеріал російською

Один український воїн загинув, ще один отримав поранення в результаті бойових дій на Донбасі 6 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Всього у неділю озброєні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.

Порушуючи Мінські домовленості, противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:

  • тричі поблизу Новотроїцького – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

  • двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • двічі біля Авдіївки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Богданівки і поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;

  • біля Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Березового – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем;

  • неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів:

  • тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також із підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;

  • біля Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • біля Зайцевого й неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм;

  • поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" влаштували криваві провокації на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Ронович Рон
Ронович Рон
Шо,опять подло убили мородёра ?
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Golubev Alexandr
Golubev Alexandr
Я за вильну УКРАИНУ! Я за Киевскую Русь! И за мир на всей земле! Поэтому обращаюсь ко всем людям нашей прекрасной земли, помогите пожалуйста мне появится на телевидении и встретится с ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ или РОССИИ, и я удивлю весь мир??? Подробности все - при встречи и на телевидении? Потому что я очень хорошо знаю (Ин5:42); (но только (Иса38:19) не так, как все священники и все проповедники мира); как сделать мир на всей земле, без всяких криминальных преступлений, самым спокойным и самым безопасным навечно? И всё это абсолютно бесплатно? В котором все люди земли будут научены жить счастливо и радостно, контролируя каждый самого себя, от всяких криминальных преступлений, которые (Эф4:17-18) создаются в нашем беззаконии (Пс51:5), живя счастливо и радостно по прекрасному: ЗАКОНУ (Пс94:12) ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ (Евр12:23) и БОЖЕСТВЕННОЙ (2Пт1:3,4) ЛЮБВИ (1Ин4:18), который во всём предназначен и абсолютно полностью во всём (1Пт4:11) принадлежит (Мф5:3;1Кр3:22), всем людям земли! И поэтому будет МИР - РАЙ и полный порядок на всей земле! Более подробную информацию - изложу подробно всем при встречи и на телевидении? Мой телефон: +38(095)189-73-94; И поэтому все люди земли узнают настоящую правду, которая находилась и находится вся за семью печатями (Отк5:1), которые (Иак5:10) я открою (Пр1:23) всем людям земли, всё даром и бесплатно? Аминь! Александр, самый настоящий служитель (Иса5:13) Божьей (Эф3:7) праведности (2Кр3:9), и самый настоящий миротворец (Мф5:9), всему нашему миру (Пр12:20), и всей нашей прекрасной земли!
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Старостин Владислав
Старостин Владислав
"вооруженные формирования Российской Федерации..." шестой год нагло шастают по территории бывшей до нацистского путча 2014 года страной Украиной и за эти 5 с лишним лет хваленая орбитальная группировка заказчиков кровавой вакханалии - пендостана, которая способна рассмотреть кал таракана насравшего в тарелку скрипала, таки не смогла разглядеть орды и полчища агрессора... Возникает вопрос, настолько ли хороши спутники пендостана, почему они до сих пор не узрели стопицот триллионов бурятских конных подводных десантников верхом на медведях с буками на перевес и не 3,14здят ли сми территории 404?
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