"Л/ДНР" розв'язали криваві бої: на Донбасі убитий український воїн

Один український воїн загинув, ще один отримав поранення в результаті бойових дій на Донбасі 6 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Всього у неділю озброєні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.
Порушуючи Мінські домовленості, противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстрілів:
тричі поблизу Новотроїцького – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської і стрілецької зброї;
двічі поблизу Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
двічі біля Авдіївки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
неподалік Богданівки і поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;
біля Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік Березового – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем;
неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів:
тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також із підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;
біля Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Луганського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета;
біля Зайцевого й неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм;
поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" влаштували криваві провокації на Донбасі.
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