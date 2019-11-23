"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: у ЗСУ важкі втрати

За минулу добу, 22 листопада, озброєні формування Росії на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один боєць ЗСУ, ще один загинув в ДТП.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС, відзначаючи, що терористи застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 82 і 120 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив шість обстрілів:

біля Талаківки і Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;

поблизу Тарамчука і, двічі, біля Красногорівки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Війна на Донбасі Багнет

Вісім обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;

двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

двічі неподалік Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Карта ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період з 15 по 21 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 82 обстрілу українських позицій з забороненого Мінській угоді зброї, загинуло 2 військовослужбовців, поранено 12 бійців.

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