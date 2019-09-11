"Л/ДНР" влаштували пекло: на Донбасі постраждали шестеро бійців ЗСУ

У вівторок, 10 вересня, в зоні проведення ООС на Донбасі четверо бійців ЗСУ отримали поранення, ще двоє – бойові травми.
Як йдеться у зведенні штабу операції Об'єднаних сил у Facebook, за минулу добу російсько-окупаційні війська 19 разів обстріляли позиції українських захисників, застосувавши заборонену "Мінськом" зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи здійснили 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета й стрілецької зброї;
поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомета й стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Катеринівки – з автоматичного гранатомета;
поблизу Кримського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета й стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
двічі неподалік Майорська – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
поблизу Кримського – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета й стрілецької зброї;
неподалік Попасної – з ручних протитанкових гранатометів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни знищили ракетою бліндаж терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі.
Також напередодні українські захисники влучним пострілом знищили позицію терористів "Л/ДНР" у районі Горлівки.
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