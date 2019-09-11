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11 вересня • оновлено в 11:31
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"Л/ДНР" влаштували пекло: на Донбасі постраждали шестеро бійців ЗСУ

14.4т Читати матеріал російською

У вівторок, 10 вересня, в зоні проведення ООС на Донбасі четверо бійців ЗСУ отримали поранення, ще двоє – бойові травми.

Як йдеться у зведенні штабу операції Об'єднаних сил у Facebook, за минулу добу російсько-окупаційні війська 19 разів обстріляли позиції українських захисників, застосувавши заборонену "Мінськом" зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи здійснили 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета й стрілецької зброї;

  • поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомета й стрілецької зброї;

  • поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Катеринівки – з автоматичного гранатомета;

  • поблизу Кримського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета й стрілецької зброї;

  • поблизу Новотошківського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Майорська – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;

  • поблизу Кримського – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета й стрілецької зброї;

  • неподалік Попасної – з ручних протитанкових гранатометів.

"Л/ДНР" влаштували пекло: на Донбасі постраждали шестеро бійців ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни знищили ракетою бліндаж терористів у районі Світлодарської дуги на Донбасі.

Також напередодні українські захисники влучним пострілом знищили позицію терористів "Л/ДНР" у районі Горлівки.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Боевые травмы" - это опять шаровары стирать?
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Иванов Славик
Иванов Славик
Ржунимагу Феофан, Обосранные шаровары это серьезная психологическая и моральная травма ！
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Юг Руси
Юг Руси
"Л/ДНР" устроили ад: на Донбассе пострадали шестеро бойцов ВСУ" - "Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины уничтожили ракетой блиндаж террористов " - Ну вот вам и ответочка прилетела ))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Юг Руси, вчера писали про смерть ополченца из Тореза, то была блескучая перемога, и вот опять.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с росией! война до полной победы!
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