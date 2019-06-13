"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі й отримали по зубах: озвучені втрати

У четвер, 13 червня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений український військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-служба ОС у Facebook. ЗСУ дали адекватну відповідь, знищивши, як мінімум, двох терористів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:
у районі населеного пункту Водяне, з напряму Азов – зі стрілецької зброї;
Новоселівка друга, з напряму населеного пункту Крута Балка – гранатомети різних систем;
поблизу Широкиного, з боку населеного пункту Саханка – з ручного протитанкового гранатомета;
Новотроїцьке, у напрямку Докучаєвська – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
Лебединське, з боку населеного пункту Саханка – великокаліберні кулемети.
Війна на Донбасі
Прямий
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстрілів позицій Об'єднаних сил:
в районі населеного пункту Борівське, з напряму Первомайськ – з артилерії калібру 152 мм;
Луганське, з напряму Калинівка – автоматичний гранатомет;
поблизу населеного пункту Золоте-4, з напряму Золоте-5 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, стрілецька зброя;
Зайцеве – ручний протитанковий гранатомет.
Війна на Донбасі
Телеканал ATR
Відзначається, що ЗСУ дали адекватну відповідь на обстріли противника.
Як уточнив у Twitter донецький блогер Олександр Чернов, станом на 20:00 13 червня, в районі Первомайська був ліквідований, як мінімум, один бойовик. Ще один терорист знищений у районі Кадіївки-Стаханова. Він повідомив також про пораненого бійця незаконного збройного формування.
# ЛНР на 20:00 з світанку. # Первомайськ : хв. 1 оркотруп. # Кадиївка \ # Стаханов : хв. 1 оркотруп і 1 свежеранений орк.👏- Олександр Чернов (@Utilizator_) 13 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український безпілотник знищив військову техніку терористів "на мільйони".
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