"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі й отримали по зубах: озвучені втрати

У четвер, 13 червня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-служба ОС у Facebook. ЗСУ дали адекватну відповідь, знищивши, як мінімум, двох терористів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

у районі населеного пункту Водяне, з напряму Азов – зі стрілецької зброї;

Новоселівка друга, з напряму населеного пункту Крута Балка – гранатомети різних систем;

поблизу Широкиного, з боку населеного пункту Саханка – з ручного протитанкового гранатомета;

Новотроїцьке, у напрямку Докучаєвська – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

Лебединське, з боку населеного пункту Саханка – великокаліберні кулемети.

Війна на Донбасі Прямий

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстрілів позицій Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Борівське, з напряму Первомайськ – з артилерії калібру 152 мм;

Луганське, з напряму Калинівка – автоматичний гранатомет;

поблизу населеного пункту Золоте-4, з напряму Золоте-5 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, стрілецька зброя;

Зайцеве – ручний протитанковий гранатомет.

Війна на Донбасі Телеканал ATR

Відзначається, що ЗСУ дали адекватну відповідь на обстріли противника.

Як уточнив у Twitter донецький блогер Олександр Чернов, станом на 20:00 13 червня, в районі Первомайська був ліквідований, як мінімум, один бойовик. Ще один терорист знищений у районі Кадіївки-Стаханова. Він повідомив також про пораненого бійця незаконного збройного формування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український безпілотник знищив військову техніку терористів "на мільйони".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал