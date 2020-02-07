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8 лютого • оновлено в 07:49
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"Л/ДНР" раптово перейшли до нової тактики на Донбасі

14.3т
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Терористи різко скоротили кількість обстрілів на Донбасі 6 лютого, зробивши чотири атаки за добу. У такий спосіб "Л/ДНР" змінили тактику, тимчасово зачаївшись.

Внаслідок зіткнень бойову травму отримав один український воїн. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберного кулемета обстріляв захисників Красногорівки.

"Л/ДНР" раптово перейшли до нової тактики на Донбасі

Три ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі поруч із Горіховим – з мінометів калібру 120 мм (25 мін);

  • в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливло сенсаційне відео з визнанням ватажка "ДНР" в обстрілі, він особисто наказав вдарити по Ясинуватій.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Тег
Новини ДНР
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Wick John
Wick John
А захисники обосрали шаровары от страха
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Это так и есть я житель Донецка!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
кто подскажет,этот сайт помойка?
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