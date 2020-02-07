"Л/ДНР" раптово перейшли до нової тактики на Донбасі

Терористи різко скоротили кількість обстрілів на Донбасі 6 лютого, зробивши чотири атаки за добу. У такий спосіб "Л/ДНР" змінили тактику, тимчасово зачаївшись.
Внаслідок зіткнень бойову травму отримав один український воїн. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберного кулемета обстріляв захисників Красногорівки.
Три ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поруч із Горіховим – з мінометів калібру 120 мм (25 мін);
в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливло сенсаційне відео з визнанням ватажка "ДНР" в обстрілі, він особисто наказав вдарити по Ясинуватій.
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