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29 листопада • оновлено в 11:49
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"Л/ДНР" повідомили про "прямі переговори" з Україною щодо Донбасу: у Кучми не в курсі

24.4т
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Українська сторона нібито почала обговорення з терористичними "Л/ДНР" закону про особливий статус Донбасу.

Таку заяву зробила представниця "ДНР" Наталія Никонорова. За її словами, 27 листопада "група з політичних питань приступила до обговорення необхідних поправок".

"На сьогоднішньому засіданні представники обох сторін конфлікту обмінялися думками з питань зміни існуючого закону про особливий статус Донбасу, зокрема, учасники переговорів обговорили питання імплементації формули Штайнмайєра до цього закону", – сказала вона.

Стверджується, що на наступній зустрічі в Мінську сторони детально розглянуть і опрацюють проєкт закону.

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При цьому спікер представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер напередодні повідомила, що Україна виконала домовленості лідерів країн нормандської четвірки, які були досягнуті в жовтні 2016 року. Ні про які переговори з "Л/ДНР" по особливому статусу Донбасу вона не заявляла.

Ватажки "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник

Ватажки "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

Також у Росії анонсували "тет-а-тет" Путіна і Зеленського в Парижі.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Не нервничайте, это пасечник с пушилкой онанизмом занялись в четыре руки.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Lyakhov Yuri, югик,не истери,всё гораздо проще:они стучат буем в четыре руки по твоей пустой башке.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Становится очевидным, что действующие в Украине нацисты, а также коммерческие "патрыоты" готовятся к вооружённому путчу, а также к физической расправе над законно выбранным президентом Зеленским. Готовя подобные мерзкие акции, адепты майдана становятся на путь самых тяжких преступлений перед УКРАИНСКИМ НАРОДОМ.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Штуцер Лёва, Главное преступление перед УКРАИНСКИМ НАРОДОМ они уже совершили, содеяв Мaйдaн.
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4
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Громозека Иван
Громозека Иван
Зрада, ептить зрадная!
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