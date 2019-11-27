"Л/ДНР" повідомили про "прямі переговори" з Україною щодо Донбасу: у Кучми не в курсі

Українська сторона нібито почала обговорення з терористичними "Л/ДНР" закону про особливий статус Донбасу.

Таку заяву зробила представниця "ДНР" Наталія Никонорова. За її словами, 27 листопада "група з політичних питань приступила до обговорення необхідних поправок".

"На сьогоднішньому засіданні представники обох сторін конфлікту обмінялися думками з питань зміни існуючого закону про особливий статус Донбасу, зокрема, учасники переговорів обговорили питання імплементації формули Штайнмайєра до цього закону", – сказала вона.

Стверджується, що на наступній зустрічі в Мінську сторони детально розглянуть і опрацюють проєкт закону.

При цьому спікер представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер напередодні повідомила, що Україна виконала домовленості лідерів країн нормандської четвірки, які були досягнуті в жовтні 2016 року. Ні про які переговори з "Л/ДНР" по особливому статусу Донбасу вона не заявляла.

Ватажки "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

Також у Росії анонсували "тет-а-тет" Путіна і Зеленського в Парижі.

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