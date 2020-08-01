"Л/ДНР" порушили режим тиші і обстріляли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

За останню добу терористи 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Як повідомив в Facebook прес-центр штабу ООС, ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.

"Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", – йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку тижня Україна втратила трьох захисників.