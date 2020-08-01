"Л/ДНР" порушили режим тиші і обстріляли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

Розслідування 08:10, 1.08.2020 Оновлено: 08:12, 1.08.2020

За останню добу терористи 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Як повідомив в Facebook прес-центр штабу ООС, ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.

"Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", – йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку тижня Україна втратила трьох захисників.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Гнали з пляжу під крики "Ганьба!" В мережу потрапили нові відео з побитим "слугою" Одарченком

Окупанти знову порушили режим тиші, ЗСУ не стріляли у відповідь – штаб ООС

Працюють у приватній охороні й летіли до Туреччини: в Кремлі видали свою версію про вагнерівців

Соблюдение карантина в Украине и Германии: правила пишут, чтобы их соблюдать

Втрати на фронті: що відбувається в ЗСУ після припинення вогню