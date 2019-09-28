"Л/ДНР" пішли в наступ на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

Терористи "Л/ДНР" у п'ятницю, 27 вересня, 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що противник обстрілював позиції українських воїнів із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі politeka.net

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

три рази поблизу Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика – із гранатометів різних систем;

неподалік Мар’їнки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

п’ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

поблизу Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Незабаром стало відомо, що в результаті обстрілу загинув старший лейтенант, військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Марков. У нього залишилися дружина і маленький син. У мережі також показали фото Героя.

Від початку поточної доби станом на 7:00 28 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL, 26 вересня терористи на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

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