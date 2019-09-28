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28 вересня • оновлено в 18:38
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/ Розслідування

"Л/ДНР" пішли в наступ на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

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Терористи "Л/ДНР" у п'ятницю, 27 вересня, 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що противник обстрілював позиції українських воїнів із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Били з усіх гармат: терористи посилили обстріли позицій ЗСУ на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

politeka.net

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • три рази поблизу Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Павлополя – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • поблизу Пищевика – із гранатометів різних систем;

  • неподалік Мар’їнки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

  • неподалік Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • п’ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

  • тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

  • поблизу Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

  • неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Незабаром стало відомо, що в результаті обстрілу загинув старший лейтенант, військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Марков. У нього залишилися дружина і маленький син. У мережі також показали фото Героя.

Від початку поточної доби станом на 7:00 28 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL, 26 вересня терористи на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР Збройні сили України смерть
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я же предлагал: ОТПОЛЗИТЕ ИЗ СЕРОЙ ЗОНЫ! ВАС "СНИМАЮТ" СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Б андеровские террористы брешут, как всегда. На кого рассчитана эта ложь? Неужели среди щеневмерлих так много д ебилов?
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Bozman Vova
Bozman Vova
Что за хрень?
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