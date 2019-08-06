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/ Розслідування

"Л/ДНР" пішли в атаку на Донбасі: четверо воїнів ЗСУ вбиті

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З початку доби 6 серпня терористи "Л / ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

"З сумом повідомляємо, що в результаті ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям", – йдеться в заяві.

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З початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстрілу позицій ВСУ.

"О 00:45 в протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю по нашим захисникам села Богданівка Донецької області. О 10:20 російські окупанти почали обстріл з РПГ поблизу Павлопіль", – додали в Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
нефиг лезть первыми, полезли получили
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Опять бухие на своих минах подорвались?
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