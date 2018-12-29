''Л/ДНР'' підло зірвали перемир'я на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" зірвали режим тиші на Донбасі, який набув чинності опівночі 29 грудня.

"Незважаючи на проведення Новорічних та Різдвяних свят в окремих районах Донецької та Луганської областей України, згідно з домовленостями, досягнутими Трьохсторонньою контактною групою щодо введення безстрокового режиму “тиша” на всій лінії бойового зіткнення з російськими окупаційними військами протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з гранатометів", — повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Під обстріл потрапили позиції ОС поблизу селища Залізне, що на горлівському напрямку.

На день раніше, 28 грудня, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню.

"Зокрема ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил поблизу селищ Новотошківське та Гнутове на Луганському та Маріупольському напрямках. Також, позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районах населених пунктів Болотене, Станиця Луганська на луганському напрямку, поблизу селищ Славне, Тарамчук, Опитне, Піски на донецькому напрямку, в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне на маріупольському напрямку", — додали військові.

В результаті бойових дій один український воїн отримав поранення. Один окупант був знищений, двоє — поранені 28 грудня.

"ДНР" bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє перемир'я на Донбасі оголошували 29 серпня, назвавши його "шкільним", однак окупанти його відразу ж порушили.

До цього протягом "хлібного перемир'я", яке тривало з 1 липня по 20 серпня, українська сторона зафіксувала майже півтори тисячі обстрілів з боку терористів.