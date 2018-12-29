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''Л/ДНР'' підло зірвали перемир'я на Донбасі

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Терористи "Л/ДНР" зірвали режим тиші на Донбасі, який набув чинності опівночі 29 грудня.

"Незважаючи на проведення Новорічних та Різдвяних свят в окремих районах Донецької та Луганської областей України, згідно з домовленостями, досягнутими Трьохсторонньою контактною групою щодо введення безстрокового режиму “тиша” на всій лінії бойового зіткнення з російськими окупаційними військами протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з гранатометів", — повідомили у прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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Під обстріл потрапили позиції ОС поблизу селища Залізне, що на горлівському напрямку.

На день раніше, 28 грудня, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню.

"Зокрема ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил поблизу селищ Новотошківське та Гнутове на Луганському та Маріупольському напрямках. Також, позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районах населених пунктів Болотене, Станиця Луганська на луганському напрямку, поблизу селищ Славне, Тарамчук, Опитне, Піски на донецькому напрямку, в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне на маріупольському напрямку", — додали військові.

В результаті бойових дій один український воїн отримав поранення. Один окупант був знищений, двоє — поранені 28 грудня.

"ДНР"

bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє перемир'я на Донбасі оголошували 29 серпня, назвавши його "шкільним", однак окупанти його відразу ж порушили.

До цього протягом "хлібного перемир'я", яке тривало з 1 липня по 20 серпня, українська сторона зафіксувала майже півтори тисячі обстрілів з боку терористів.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
какое нах перемирие с этими ублюдками кокошными.мочить этих пидарасов лаптекопытных даже на очке,ублюдки козломордые уничтожьте пацаны эту падаль руцкую,свинособаки мрази
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
Я понимаю, как в украинском обществе постепенно развилась ненависть к Донбассу. Вы печатаете только сообщения ВСУ и Четвертака. А посмотрите информацию с другой стороны фронта: "Минувшей ночью на Донбассе вступило в силу согласованное в рамках Минского процесса прекращение огня, однако спустя двенадцать часов украинские каратели поставили на нем крест. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня. По имеющимся данным, киевские боевики открыли огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Жабичево. Инцидент произошел в 12:30. Таким образом, украинские оккупационные силы дали понять, что не намерены соблюдать договоренности." Так это ваши нацисты не соблюдают договоренности о новогоднем перемирии, да и вообще ВСЕ договоренности. Не говоря уже о Минске-2. Не надо врать и война закончится. И еще. Уберите с линии соприкосновения нацистские батальоны. А то от них скоро ничего не останется.
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кацман Саша
кацман Саша
Не дождешься сепарило
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