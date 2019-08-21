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"Л/ДНР" підло порушили перемир'я і поранили бійця ЗСУ

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На Донбасі у вівторок, 20 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.

У результаті поранення отримав один український військовий, повідомляє пресцентр ООС. Обстріли здійснювалися із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

"ТСН"

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:

  • неподалік Талаківки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Красногорівки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • у районі Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поблизу Богданівки – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік від Гнутового – із ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли:

  • неподалік від Південного – із ручних протитанкових гранатометів;

  • поблизу Луганського – із гранатометів різних систем.

З початку цієї доби, 21 серпня, зафіксовано два обстріли зі сторони бойовиків – неподалік Новомихайлівки та поблизу Водяного. Про загиблих або поранених у штабі ООС не повідомили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіровський районний суд міста Кропивницький постановив стягнути з держави-агресора Росії на користь дружини загиблого офіцера-вертолітника ЗСУ Олександра Сабади Тетяни й синів – Олега і Максима – моральну шкоду у розмірі 5 мільйонів 842 тисячі 800 гривень.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А подло это как, в жопу что ли?
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Украины Историк
Украины Историк
........."Л/ДНР" подло нарушили перемирие и ранили бойца ВСУ...... У меня вопрос к редакции Обоза: Могут, наконец, Л/ДНР просто нарушить перемирие, а не подло??? Могут , хоть раз , бойцы ВСУ просто ответить на провокацию, а не жестко ответить???
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
"Донбасс сегодня: ВСУ ударили по Донецку, в зону ООС прибыли нацисты и спецназ. ВСУ обстреляли столицу ДНР из тяжелых минометов, пока город еще спал. Киев перебросил в зону Операции объединенных сил (ООС) нацистов и спецназовцев для проведения диверсий. В Луганске рассказали о реальном положении дел в украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей. Оперативная обстановка Вооруженные силы Украины шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику в минувшие сутки, говорится в сообщении управления Народной милиции ДНР. Под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали шесть населенных пунктов на донецком и мариупольском направлении. Но относительное затишье на Донбассе — явление, как правило, временное, и во вторник утром украинские «защитники» снова начали обстрелы. Одновременно с нескольких сторон подразделения трех разных бригад украинской армии нанесли массированный удар по северу и западу Донецка в 6 часов утра. При обстрелах украинские военные применили 120-мм тяжелые минометы, минометы 82-мм калибра, гранатометы, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. Всего за 15 минут солдаты Киева выпустили по Донецку более 40 мин, из которых 30 — калибром 120 мм. На данный момент информация о разрушениях и жертвах не поступала. Киев перебросил в Донбасс нацистов Разведка ДНР получила информацию о прибытии в зону Операции объединенных сил группы бойцов в количестве 42 человек из состава 8-го батальона «Аратта» «Украинской добровольческой армии» (УДА, организация запрещена на территории России). Солдаты прибыли в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ со знаками различия полка «Азов» Национальной гвардии Украины. В командовании Народной милиции ДНР полагают, что маскировка под азовцев была выбрана для того, чтобы нацисты «Аратты» смогли обойти запрет на нахождение в зоне силовой операции. Бойцы были размещены в районе поселка Новолуганское, вследствие чего в ближайшее время дончане ожидают эскалации на горловском направлении. Спецназ ВСУ готовит провокации Помимо откровенных неонацистов в зону ООС прибыла группа спецназа из состава 8-го отдельного полка спецназначения Сил спецопераций ВСУ, сообщает Управление НМ ДНР. Группа в количестве шести человек прибыла в Волноваху, после чего троих «спецов» успели заметить в буферной зоне между пунктами пропуска Украины и ДНР. Все трое были одеты в гражданскую одежду и под видом мирных жителей проводили осмотр местности и дорог. В настоящее время солдаты прикомандированы к 35-й бригаде морской пехоты и, вероятно, готовят провокации у линии соприкосновения. В ДНР предупреждают о том, что мишенями спецназовцев могут стать как мирные жители, так и представители мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдающие за соблюдением перемирия в данном районе. Преступления ВСУ Пока одни украинские военнослужащие готовят диверсии и провокации, другие совершают преступления против мирных жителей и сослуживцев, информирует Народная милиция ЛНР. Тело украинского контрактника из 72-й механизированной бригады ВСУ было найдено 14 августа в Северодонецке Луганской области спустя три дня после того, как боец дезертировал из части в Попасной. Что случилось с рядовым — не известно, а командование бригады, вместо проведения расследования, распорядилось уволить беглеца задним числом и прекратить любые разбирательства. Двумя днями ранее, как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, в той же 72-й бригаде произошла пьяная разборка между военнослужащими. Конфликт перерос в драку, а затем и в перестрелку, в результате чего один солдат получил ранение в ногу от сослуживца. Группа украинских солдат 12 августа ограбила и жестоко избила мирного жителя города Счастье, который расположен к северу от Луганска. Потерпевший был продавцом магазина «Теремок», откуда солдаты ВСУ вывезли продукты и забрали деньги. На данный момент в Счастье дислоцированы подразделения 46-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые испытывают серьезные проблемы с продовольственным обеспечением. Не исключено, что налетчики являются представителями «элитных войск» украинской армии. На следующий день 13 августа украинской полиции удалось задержать троих военнослужащих-десантников из 46-й бригады во время продажи гранат, патронов и автоматов Калашникова."
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