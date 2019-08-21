"Л/ДНР" підло порушили перемир'я і поранили бійця ЗСУ

На Донбасі у вівторок, 20 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.

У результаті поранення отримав один український військовий, повідомляє пресцентр ООС. Обстріли здійснювалися із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

ЗСУ на Донбасі "ТСН"

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:

неподалік Талаківки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

у районі Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Богданівки – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік від Гнутового – із ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли:

неподалік від Південного – із ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Луганського – із гранатометів різних систем.

З початку цієї доби, 21 серпня, зафіксовано два обстріли зі сторони бойовиків – неподалік Новомихайлівки та поблизу Водяного. Про загиблих або поранених у штабі ООС не повідомили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіровський районний суд міста Кропивницький постановив стягнути з держави-агресора Росії на користь дружини загиблого офіцера-вертолітника ЗСУ Олександра Сабади Тетяни й синів – Олега і Максима – моральну шкоду у розмірі 5 мільйонів 842 тисячі 800 гривень.

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