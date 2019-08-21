"Л/ДНР" підло порушили перемир'я і поранили бійця ЗСУ

На Донбасі у вівторок, 20 серпня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.
У результаті поранення отримав один український військовий, повідомляє пресцентр ООС. Обстріли здійснювалися із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
ЗСУ на Донбасі
"ТСН"
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:
неподалік Талаківки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
у районі Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Богданівки – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік від Гнутового – із ручного протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли:
неподалік від Південного – із ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Луганського – із гранатометів різних систем.
З початку цієї доби, 21 серпня, зафіксовано два обстріли зі сторони бойовиків – неподалік Новомихайлівки та поблизу Водяного. Про загиблих або поранених у штабі ООС не повідомили.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіровський районний суд міста Кропивницький постановив стягнути з держави-агресора Росії на користь дружини загиблого офіцера-вертолітника ЗСУ Олександра Сабади Тетяни й синів – Олега і Максима – моральну шкоду у розмірі 5 мільйонів 842 тисячі 800 гривень.
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