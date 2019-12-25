"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ в переддень свята: у ОС є поранені

У вівторок, 24 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, поранивши одного українського військовослужбовця.

Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Один обстріл противник здійснив по захисниках населеного пункту Березове, який розташований у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

чотири рази неподалік Новолуганського – з 82 мм міномета – 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поруч із Кримським – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Світлодарськ – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Шумів – із гранатометів різних систем;

біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Ситуація на Донбасі

Із початку поточної доби, 25 грудня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників поблизу населеного пункту Кримське.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в 2019 році на війні за незалежність на Донбасі загинули 110 захисників України, серед яких було 3 жінки.

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