"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ: трапилася трагедія

У середу, 5 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, окупанти п'ять разів обстріляли позиції українських захисників, в результаті чого загинув один військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.

Так, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Талаківка, у напрямку населеного пункту Пікуза – з ручних протитанкових гранатометів;

в районі села Водяне, у напрямку населеного пункту Азов – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новогригорівка, з району населеного пункту Староласпа – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник із автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1. Вогонь ворог вів у напрямку населеного пункту Золоте-5.

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Відзначається також, що 4 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил виявили та зупинили 29 адміністративних правопорушень і розкрили 28 кримінальних злочинів, чотири з яких пов'язані з незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами. За підозрою в участі в складі збройних формувань Російської Федерації затримано й передано до правоохоронних органів вісім осіб.

Порушення були виявлені також прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби України. Були вилучені матеріальні цінності за ознакою контрабанди на загальну суму понад 157 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські захисники провели блискучу операцію на Донбасі під населеним пунктом Водяне, знищивши цілий взвод окупантів.

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