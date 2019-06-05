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/Розслідування

"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ: трапилася трагедія

3.4тЧитати матеріал російською

У середу, 5 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, окупанти п'ять разів обстріляли позиції українських захисників, в результаті чого загинув один військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.

Так, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

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"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ: трапилася трагедія

IpNews

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Талаківка, у напрямку населеного пункту Пікуза – з ручних протитанкових гранатометів;

  • в районі села Водяне, у напрямку населеного пункту Азов – із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу населеного пункту Новогригорівка, з району населеного пункту Староласпа – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник із автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1. Вогонь ворог вів у напрямку населеного пункту Золоте-5.

"Л/ДНР" підло атакували ЗСУ: трапилася трагедія

mediarnbo.org

Відзначається також, що 4 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил виявили та зупинили 29 адміністративних правопорушень і розкрили 28 кримінальних злочинів, чотири з яких пов'язані з незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами. За підозрою в участі в складі збройних формувань Російської Федерації затримано й передано до правоохоронних органів вісім осіб.

Порушення були виявлені також прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби України. Були вилучені матеріальні цінності за ознакою контрабанди на загальну суму понад 157 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські захисники провели блискучу операцію на Донбасі під населеним пунктом Водяне, знищивши цілий взвод окупантів.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуЗСУООС
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
цитирую карпюка, которого сегодня здесь публиковали: от такая тактика в позиционной войне. Без штурмов. Потихоньку, исподтишка. Но с огромными потерями для врага. Таким и должно быть принуждение к миру. И знаете, что там самое интересное? Там сейчас перестали стрелять. Мораль ясна?
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
А в этот момент Кучма предлагает снять блокаду с ОРДЛО!Наверное ему Медведчук заплатил?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
СОСЕДНИЙ ЗАГОЛОВОК: "Потеряли взвод убитыми": появились детали блестящей операции ВСУ под Водяным - ЗНОВУ ЗРАДОПЭРЭМОГА? :-)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Трубицын Александр, не запам'ятовуй ТАКЕ слово!
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