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"Л/ДНР" підло атакували бійців ЗСУ: є поранені

11.3т Читати матеріал російською

У зоні проведення ООС на Донбасі в суботу, 13 липня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, з початку доби окупанти шість разів порушили режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в звіті.

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Терористи обстріляли позиції ЗСУ біля таких населених пунктів: Широкине, Опитне, Водяне, Новотроїцьке і Зайцеве.

"На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - відзначили в штабі ООС.

"Л/ДНР" підло атакували бійців ЗСУ: є поранені

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи поскаржилися на те, що їх втрати різко збільшилися в 3-4 рази. За їх словами, українці "змішують із землею" так звані "корпуси" окупантів.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Ронович Рон
Ронович Рон
"подло" меня щя порвёт от смеха, обоз - ты худшие , из укр.сми )))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Подожди, а почему "подло атаковали"? Не предупредили, что ли?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Шахтёры мощно пердолят гей-атошников!
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