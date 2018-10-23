''Л/ДНР'' отримали по зубах: офіцер ЗСУ показав фото ліквідованих терористів

Терористи "Л/ДНР" понесли чергові втрати в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц у Facebook опублікував фото трьох окупантів, яких звуть Дмитро Сметанін (1991 р.н.), Микола Калініченко (1998 р.н.) і Олександр Михайлов (1995 р.н.).

Сметанін (позивний "Демон") був снайпером і загинув, підірвавшись на міні. Інформації про інших терористів поки що немає.

Відзначимо, в мережі окупанти називають загиблих "російськими героями" і "кращими синами російського світу".

Дмитро Сметанін

Олександр Михайлов

Микола Калініченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні офіцер ЗСУ розповів про ліквідацію 11 терористів у зоні проведення ООС.