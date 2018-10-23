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''Л/ДНР'' отримали по зубах: офіцер ЗСУ показав фото ліквідованих терористів

20.8тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" понесли чергові втрати в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц у Facebook опублікував фото трьох окупантів, яких звуть Дмитро Сметанін (1991 р.н.), Микола Калініченко (1998 р.н.) і Олександр Михайлов (1995 р.н.).

Сметанін (позивний "Демон") був снайпером і загинув, підірвавшись на міні. Інформації про інших терористів поки що немає.

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Мінус 3: окупанти зазнали втрат на Донбасі

Відзначимо, в мережі окупанти називають загиблих "російськими героями" і "кращими синами російського світу".

''Л/ДНР'' отримали по зубах: офіцер ЗСУ показав фото ліквідованих терористів

Дмитро Сметанін

''Л/ДНР'' отримали по зубах: офіцер ЗСУ показав фото ліквідованих терористів
Олександр Михайлов

Олександр Михайлов

''Л/ДНР'' отримали по зубах: офіцер ЗСУ показав фото ліквідованих терористів

Микола Калініченко

''Л/ДНР'' отримали по зубах: офіцер ЗСУ показав фото ліквідованих терористів

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні офіцер ЗСУ розповів про ліквідацію 11 терористів у зоні проведення ООС.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Стахов Леонид
Стахов Леонид
А за що воюємо ? За гроші за зомбоящик за стограмм і Путіна хуйла. А помераєтє за що? Ще світа не побачив , сім'ю не встиг завести, за то зелений чоловічок гандоном звуть я з днр.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москву! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Кожедуб Руслан, экстремист картонный))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия прекрасно пердолит росийскубю армию на Донбассе! росийская армия может только на слабых нападать и безоружных убивать а как воевать так они как последние сцыкуны сразу драпают наперегонки! Нету сцыкливее армии в мире чем росийская-эксперты! эти лилипутинские пердуны при хорошем бое бегут первыми наутек ссуки!
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
Кожедуб Руслан, первый раз слышу, чтобы обосранной дупой кого-то пердолили))))
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