Головна Новини
21 листопада • оновлено в 19:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Л/ДНР" змінили тактику: на Донбасі постраждали троє бійців ЗСУ

Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, 21 листопада, терористи "Л/ДНР" чотири рази порушили режим припинення вогню.

У результаті бойові травми отримали троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Про це на сторінці у Facebook інформує пресслужба ООС.

Уточнюється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Новини
Російські найманці зазнали масштабних втрат на Донбасі: в ООС назвали цифри

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Два обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік Шумів – із протитанкового ракетного комплексу;

  • поблизу Кіндрашівки-Нової – із підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також здійснив два обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

  • біля Водяного – із гармат БМП-1 й автоматичних гранатометів;

  • неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів.

Карта ООС

Карта ООС

Як писав OBOZREVATEL, семеро українських воїнів отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 20 листопада. У зв'язку з цим українська сторона на одній із дільниць двічі просила "тишу" для надання допомоги пораненим.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Новини ДНР Новини Донбасу ООС Збройні сили України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
9
0
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Задача дня целая футбольная команда калек.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Потери ВСУ с начала месяца вместе с нациками 17-200 32-300.Чем на это ответит сказочник Штефан дырявый ,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день страйк.Пачками ган-дошат,ВСУшный навоз.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги