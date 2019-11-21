"Л/ДНР" змінили тактику: на Донбасі постраждали троє бійців ЗСУ

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, 21 листопада, терористи "Л/ДНР" чотири рази порушили режим припинення вогню.

У результаті бойові травми отримали троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Про це на сторінці у Facebook інформує пресслужба ООС.

Уточнюється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Два обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Шумів – із протитанкового ракетного комплексу;

поблизу Кіндрашівки-Нової – із підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також здійснив два обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

біля Водяного – із гармат БМП-1 й автоматичних гранатометів;

неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів.

Карта ООС

Як писав OBOZREVATEL, семеро українських воїнів отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 20 листопада. У зв'язку з цим українська сторона на одній із дільниць двічі просила "тишу" для надання допомоги пораненим.

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